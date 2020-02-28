Lady Gaga拍新MV器材簡單到你唔信　成品高質網民讚似《Mad Max》

Lady Gaga終於要回歸！睽違3年發行首張個人單曲 《Stupid Love》，她不但化身粉紅戰士在沙漠般的外星奔馳，還擁有超能力，更比出外星手語：「從來我想要的只是愛」。特別的是這支MV是以iPhone拍攝，幕後花絮也曝光！

網民大讚Lady Gaga以iPhone 11 Pro拍的新歌MV似電影《Mad Max》。（《Stupid Love》MV截圖）

在《Stupid love》MV中，一群族人在外星沙漠對立鬥毆，Lady Gaga身穿粉紅裝束趕到，似乎是族人領袖的她施展超能力平息鬥爭，接著她以「外星手語」痛心自白：「從來我想要的只是愛（All I ever wanted was love）。」

Lady Gaga以「外星手語」痛心自白：「從來我想要的只是愛（All I ever wanted was love）。（《Stupid love》MV截圖）

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特別的是，Lady Gaga與身穿鮮豔色彩的戰士，是以iPhone 11 Pro拍攝入鏡，去年Selena Gomez也曾以同樣手機拍攝《Rare》的音樂錄影帶。

Selena Gomez《Rare》MV同樣以iPhone 11 Pro拍攝。（《Rare》MV截圖）

最新曝光的MV拍攝幕後花絮照片也公開，導演架著攝影機，中間居然是手機，也可以看到Lady Gaga與舞者在沙漠的背景熱舞！

《Stupid Love》是Lady Gaga自從2017年發行《The Cure》後睽違3年再度發行新單曲（不包含《星夢情深》（A Star Is Born）電影原聲帶）。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】