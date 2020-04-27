謝安琪日文唱《昂首向前走》　呢首歌別名叫《壽喜燒》係咩玩法？

張繼聰昨晚在社交平台post新片，繼續與太太謝安琪拍住上唱出《昂首向前走》（上を向いて歩こう)，寫上：「今日晏晝聽到呢首歌，覺得好好聽，想同大家分享！」《昂首向前走》是一首經典日本歌謠，更是吉卜力動畫《來自紅花坂》(港譯：《紅花坂上的海》)的主題曲。

張繼聰彈結他為謝安琪伴奏，唱出日本經典歌謠《昂首向前走》。(網頁擷圖)

你有冇睇過《紅花坂上的海》呢？點擊睇下啲劇照先啦！(按圖放大)(網上圖片)

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《昂首向前走》於1961年發行，原唱歌手為坂本九，其經典程度引來日本內外歌手翻唱，包括：平井堅、樂隊KISS、杜麗莎(《眉頭不再猛皺》)、梅豔芳(《願今宵一起醉死》)等等。到1962年，歌曲傳到歐洲改名成《壽喜燒》(Sukiyaki)，因為怕原本的名字太長無法讓樂迷記住，但歌曲與壽喜燒完全無關。到2011年宮崎駿長子宮崎吾朗執導《紅花坂上的海》，採用了《昂首向前走》作插曲。而《紅花坂上的海》上映前正是311大地震，而且電影的主題是走出傷痛，加上歌詞的意思是「抬起頭來／向前走／不要讓淚珠一顆顆灑在胸口」，歌曲吻合現時的社會氛圍，今日再聽有一種不能言喻的感覺。

謝安琪唱出《昂首向前走》有一種治癒的感覺。(資料圖片)

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