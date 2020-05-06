【少年的你】盧凱彤《Fly》險未能面世　岑寧兒青峰合力重建Demo

今屆香港電影金像獎令人難忘，難忘的不止是因為疫情下只能以直播形式宣讀獎項，對本地樂壇來說，at17兩位成員林二汶及盧凱彤同屆得獎，也是令人感觸的一幕。林二汶和盧凱彤分別奪得「最佳原創電影音樂」及「最佳原創電影歌曲」兩大獎項，不過盧凱彤憑電影《少年的你》得獎的片尾曲《Fly》卻是險些未能面世，這首應屆得獎作品，其實是從遺物中拼湊出來，溫暖的結他聲背後，原來埋藏了盧凱彤的一個承諾。

電影《少年的你》片尾曲《Fly》源自Ellen與導演曾國祥的一個承諾，但隨著Ellen的離世，歌曲險些未能面世。（IG圖片）

2018年7月《少年的你》開機拍攝，導演曾國祥有一天對著盧凱彤說：「為這部電影寫一首歌吧！」Ellen當時爽快便答應了，諷刺的是，她卻在當年8月時離開了我們，而這個承諾當然也沒法實現。

後來電影殺青了，盧凱彤太太余靜萍同時也是《少年的你》的攝影指導，她一向記掛著Ellen的承諾，希望能為Ellen完成這樁美事。余靜萍從Ellen的電腦中，找出了一首叫《Fly》的demo，當時的demo還只有簡單的結他，以及Ellen零碎的咿呀咿呀哼著旋律，夾雜了一句半句歌詞。後來這首demo交到好友吳青峰手上填詞，青峰很快把作品完成了，並保留Ellen原裝的歌詞。

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有曲、有詞，欠了主唱，歌曲又交到了好友岑寧兒手上，希望她能替Ellen唱出這首作品，岑寧兒想也沒想便答應了這請求，Yoyo知道自己無法代盧凱彤，但可以為她唱這一首歌。萬事似乎也俱備，就欠了編曲部份，以往盧凱彤每一首作品的編曲，吉他部份都是由她自己負責的，但這次無法再找來她親自彈奏，又能怎麼辦？對製作團隊來說，沒有任何一位結他手能代替她的位置，結果Ellen的另一位好拍檔監製蔡德才，從demo中一步步將結他的聲軌抽出，再重新混音錄製，在製作團隊盡力保留下，呈現出Ellen這首隱世遺作。今年的「最佳電影原創歌曲」，在不下於電影的用心製作下，從Ellen的遺物中一點一滴拼湊出來了。

除了盧凱彤以外，全靠這些人才成功令《Fly》面世