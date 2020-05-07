樂壇新人陳浩《貼心後援》被濃妝蓋過歌聲？　騎呢形象下不為例

「幾好聽，但點解個妝化得仲濃過個女仔嘅？」不少網民認為今年樂壇新人陳浩（Edward）形象騎呢，直指出道作《貼心後援》MV效果亦因他的妝容過濃而大打折扣。Edward接受《01眾樂迷》訪問時指自己濃妝示人只此一次：「之後會見返一個正常少少嘅陳浩。」

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《貼心後援》MV大玩糖果風，講述情侶相識時的心動，不過Edward的歌聲卻被MV化濃妝的違和感蓋過，有網民更指：「對眼好似比人打腫咗咁。」Edward解釋一切都是美術指導的主意：「《貼心後援》嘅MV風格係玩味重啲嘅，所有嘢都係糖果色嘅，佢化妝嘅時候就話『不如你試下搽個眼影呀，撞返個色出嚟。』既然係一啲超現實嘅嘢嚟，不如有啲嘢就玩得誇張少少啦。」他指出MV中的自己的形象交由美術指導決定，承認今次化濃妝是個大膽決定。面對網友質疑，他指：「我哋當做一個測試，既然今次反應偏向係話『會唔會太重手』嘅時候，下次再製作同類型歌曲嘅時候，我哋就會好注意呢個問題。」

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Edward坦言自己有化妝習慣，但日常生活都不會如MV般化濃妝引人注目：「如果係MV入面嚟計嘅話，咁樣化當然係想吸引人哋眼球啦，但係如果真人嘅話，我自己化妝就純粹係為咗儀容，整潔啲。」他亦透露下一首歌MV走日系風格，內容更著重劇情，今次濃妝示人只是個別例子：「下一條片唔會行返呢種風格，之後大家會見返一個正常少少嘅陳浩。」