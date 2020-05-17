黃偉文貼《洗剪吹》手稿　陳奕迅經典翻唱連吳浩康都叫好

填詞人黃偉文（Wyman）在新冠肺炎疫情期間於社交平台上載填詞手稿，與網民分享創作背後故事。近日Wyman開始分享自己特別喜愛的作品，其中一首就是吳浩康的《洗剪吹》。他在2007年曾邀請陳奕迅翻唱這首歌，但當Eason好奇Wyman背後用意時，Wyman卻完全解釋不到喜歡《洗剪吹》的原因。

Wyman在2007年第一次小型作品展時，除邀請Eason唱出自己作品外，更請求他為自己翻唱《洗剪吹》。他指Eason並不明白為何要唱這首歌，亦不明白《洗剪吹》有甚麼元素能引人入勝。儘管有很多的不明白，Eason仍答應翻唱這首歌，令Wyman大讚：「當年陳先生在難以理解的情況下仍然唱得咁好，也是令人嘆為觀止。」原唱者吳浩康欣賞過Eason翻唱後亦指：「多謝你咁好嘅歌詞，Eason真係唱得好好。如果有機會我都想睇一次真跡。多謝你。」

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13年後Wyman再與網民分享這首心儀作品時，直言自己完全不懂如何解釋，又指：「一如我們生活中很多真心喜愛的事情，只能暗𥚃希望我最愛的伴侶/家人/朋友浪漫地『咁啱get到』和我感受一致，實在無法用科學方法抽絲剝繭深入淺出使你明白，就算可以，都不⋯⋯都沒有那種不發一言便bingo的高潮吧。明者明。」