黃偉文貼《你唔愛我啦》手稿為口語歌詞平反：MK港女就係咁講嘢

新冠肺炎疫情持續，Wyman黃偉文近日在Instagram分享「Y手稿」，之前的《她整晚在寫信》(《命硬》原版歌詞)，以及原版《傾城》的手稿都成為熱話，並引來不同歌手將歌曲重新演繹。今日Wyman在Instagram分享《你唔愛我啦》歌詞手稿，更以電影去比喻廣東話口語入詞：「演出口成章嘅詩人先係堅料先有資格攞奧斯卡，演粗口爛舌嘅MK妹就難登大雅之堂咁囉。」

黃偉文在IG分享《你唔愛我啦》歌詞手稿，黃發文為廣東話口語入詞一事平反。(網頁擷圖)

黃偉文在IG坦言，《你唔愛我啦》是近代廣東樂壇中最具爭議的作品，外界反應只有極愛與極憎，並沒有中間；而且他不過他幽大家一默：「反正有好多事情話自己『中立』走精面原來先最最最X討厭。」對於以廣東話口語入詞的議題，有人認為填口語歌詞是沒有文化的表現，追求歌詞像詩一樣才叫高級，對此Wyman以簡單一句反擊：「即係呢，演出口成章嘅詩人先係堅料先有資格攞奧斯卡，演粗口爛舌嘅MK妹就難登大雅之堂咁囉。」

黃偉文筆下《你唔愛我啦》中的MK港女成為了李彩華的標誌。(資料圖片)

李彩華在樂迷心目中是那個長不大的MK港女，今日再聽《你唔愛我啦》實在令人懷念！(按圖放大)(資料圖片)