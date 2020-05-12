鄭秀文親身試唱Wyman原版歌詞　黃偉文筆下金曲原來曾被彈鐘？

黃偉文近日不時分享填詞作品手稿，日前興起又找出了一份「被彈鐘」的初版歌詞《除夕》，並在IG上與樂迷玩起遊戲來，叫樂迷競猜一下《除夕》到底是現今樂壇上哪一首作品。Wyman這樣形容這首歌：「這是份多年前「被彈鐘」的初版歌詞，第二版有被灌錄出版，而我猜你一定有聽過的。不過廣東歌講求合樂，其實旋律已隱藏文字中，應該好容易搵得返啲 note 出來估到係咩歌，真正係『有聲嘅』嘅。留意返，chorus第二段第二句，應該改返少一粒音：讓記憶底片中斷。」

大家睇住初稿《除夕》歌詞，估唔估到係邊首名曲？

其實Wyman的作品中，少有地出現第二稿，不過這首作品卻是罕有的一個例外，Wyman表示：「通常一出手已不留力，所以很少第二稿會好過第一稿的，除非啲 muse 在phase 2 才大舉來襲。這一首是個罕見的例外，我本人喜歡現時出街版多不只一些。順便鼓勵一下原唱歌手：有時好事多磨，好大好大的大器，真是要重重曲折，幾晚吓先至成的。」不少樂迷也猜想到底這首作品到底是什麼，不過認真看一下歌詞，又的確是個「有聲Post」，甚至原唱者會怎樣演繹原版歌詞也自然浮現在腦海中，若果你想猜想一下，先不要看下去，再細閱上面的歌詞。

Wyman表示這首作品是他罕有地覺得第二稿好過第一稿。（IG圖片）

揭曉答案的時刻來了，《除夕》的出街版其實就是鄭秀文的《如何掉眼淚》，作為2000年的經典作品，加上華少改詞版本的威力，大家總會記著「姨婆掉眼淚~是叔公不瞅睬佢~」，這版本雖然Sammi未正式唱過，不過初稿《除夕》卻令Sammi急不及待要跟樂迷分享。事隔不足一日，當大家也猜想到《除夕》就是《如何掉眼淚》的初稿後，Sammi也在IG上即席試唱了半首，她表示：「好感動，Wyman為好多作品都付出好多努力。」又在Caption上寫上：「Mi 一定要好好練習這個另一番意境的版本。」