【專訪】ONE PROMISE《寂寞的怪獸》寫自己：星空好靚但冇人分享

樂隊ONE PROMISE早前推出新歌《寂寞的怪獸》，MV邀請到微辣女神佩男(家姐)做女主角，而鼓手Anton則擔任男主角，令3位成員以及一眾樂迷非常「葡萄」，日前天推了「一對怪獸版」找來家姐獻聲，讓樂迷視、聽同步享受。 四位大男孩談起《寂寞的怪獸》立刻將主音文廸推成焦點，原來曲中那份單身空虛的感覺出自他真實經歷，他笑說：「我覺得望住星空係好浪漫嘅時，有次同朋友去石門望住好靚嘅星空，個個影完就send俾女朋友，但係我自己就唔知send俾邊個……」 攝影：陳順禎

文廸借《寂寞的怪獸》訴心聲 有主音光環都無法脫單？

《寂寞的怪獸》歌詞從男生角度出發，寫下那種追尋愛情路上的孤獨感覺，原來是出自主文廸心底的真實感覺。可能你會疑惑：「主音係一隊Band最殺食嘅位置，有光環都追唔到女仔？」結他手天衡在旁笑說：「係囉，我睇返ViuTV節目錄影，都係影佢影得最多呀，我都想睇下ONE PROMISE個結他手係咩樣呀，哈哈！」文廸卻平淡地分享了一個故事，聽完更明白何謂「寂寞的怪獸」，他說：「我成日都覺得望住星空係一件好浪漫嘅事，之前去旅行同一班朋友去石門，當時個星空好靚，個個影完就send俾女朋友，但係我就唔知send俾邊個好……所以星空令我有一種好靚但永遠捉唔到嘅嘢咁……」雖然文廸單身這件事經常被3位成員拿來「抽水」，但其他成員也會照顧他的感受，Anton說：「佢比較成熟穩重，冇拎自己係主唱嘅光環去識人啫。」

ONE PROMISE主音文廸將自己心底孤單的感覺投入到《寂寞的怪獸》之中。(陳順禎攝)

點擊ONE PROMISE靚仔相，就算放低樂器都一樣咁Charm！(按圖放大)(陳順禎攝)

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編曲大膽以鋼琴為主軸 ONE PROMISE唔驚俾人話冇Band味？

《寂寞的怪獸》的編曲取向有別於以往《壹步》及《當這地球沒有鐘》，以鋼琴為主軸，並加入弦樂在裝飾，對音樂稍有研究的樂迷可能會想到：「咁咪變到好Pop？」不過，ONE PROMISE有自己一套見解，天衡說：「因為我本身鍾意Mr. Childern，佢哋都用好多唔係佢哋5個人本身擅長嘅樂器；所以我哋寫歌不嬲有個宗旨，以呈理歌曲本身的感覺為先，唔會刻意去扭到要用返本身我哋嘅樂器。舉個例，要做一首聖誕感覺嘅歌，冇理由唔用嗰個鐘聲㗎嘛。」

另一方面，Bass(低音結他)經常被聽眾忽略，在流行曲中更甚，那Bass手Sora如何拿捏界線，能夠讓自己彈得過癮之餘又能夠切合歌曲需要？他解釋：「我唔會去諗玩Pop定Rock，而係去諗我做咩角色去承托起首歌，《寂寞的怪獸》副歌部份通常都係用一個長音承托個底，到後尾慢慢推進先彈八分音符去加強力量感。因為唔想太多手，畀多啲空間聽眾去感受文廸嘅寂寞，最多係搵啲細位加少少Fill in就算。」鼓手Anton大讚Sora在歌曲Bridge位置有一個小節過門很精彩，他說：「我每次夾band都會留意到呢個位，有時Bass就係要忍手，去到某啲位先爆出嚟就最正！」

*大家可以留意《寂寞的怪獸》2:33位置，進入Bridge前的一個小節中，那段旋律性十足的Bass Line。

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《寂寞的怪獸》╳《正式開始》 一悲一喜詮釋幸福冇違和

除了專注在創作新歌，ONE PROMISE這段時間邀請不同歌手合作，改編過《最後的信仰》、《拼命無仰》等等。早前他們與Ian(陳卓賢)合作，將《正式開始》及《寂寞的怪獸》編成一首medley，用兩個不同的視角去詮釋「幸福」這件事。文廸說：「我自己聽嗰時即時覺得『你的樣子如何，你的人生也必如何」』，人哋一開始就拍拖，而我就《寂寞的怪獸》，簡直就天堂同地獄！呢兩首歌係兩個男人，唔同遭遇但拍埋一齊去講幸福呢件事；佢就笑住唱，我係由心而發好sad咁唱。」

雖然歌詞意思截然不同，但從樂理角度去看，兩首歌速度只差幾個bpm，Key(調性)方面只差半度，所以改編難度不大。唯一要花功夫就是將《正式開始》原本的Swing節奏變回Straight的Pop Rock風格。天衡還大讚文廸處理和音與新歌詞都非常到位，與到新旋律時不消20秒就能填上對味的歌詞，文廸自己最喜歡「望向星空」及「夜像破曉」兩句。

另外，他們習慣在重新編曲時，只聽最赤裸的Vocal Track，在這之上編排新的和聲，這樣就能加入自己的元素避開原曲的感覺。天衡解釋：「我哋每次改編嗰陣，會要求攞到對赤裸裸嘅Vocal Track，唔要個底(編曲)，因為流行曲入面重新編排和聲嘅空間都幾大。以《最後的信仰》為例，『抬頭尚有天空』一句唱名是『DO RI ME FA SO SO』，其實係7個Chord(和弦)都可以放落去，因為呢句旋律本身冇指向性，唔會話邊粒音佔最大。」玩音樂的讀者不妨試試上述方法，說不定會探索到新領域。