Chill Club推介榜偏心親生仔？　MIRROR：我哋都想上《勁歌金曲》

ViuTV推出全新樂壇流行榜「Chill Club推介榜」，消息一出雖然得到樂迷正面回應，但外界聯想ViuTV或會偏心旗下男團MIRROR，日後新歌或會較其他歌手作品容易上榜。MIRROR接受訪問時有信心日後新歌能在推介榜取得好成績，但AK（江𤒹生）直指：「ViuTV出咗《打天下》啫，但係唔係我哋天下嚟嘅！」

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MIRROR隊長Lokman（楊樂文）透露團隊6月中即將推出新歌，其他成員近期亦為其個人作品錄音，指有信心MIRROR的作品能在「Chill Club推介榜」上榜：「我哋冇公司幫我哋打天下，但係有AK幫我哋打天下！」MIRROR成員日後作品會否如星夢娛樂作品在「勁歌金榜」頻頻上榜般，在公司幫助下於「Chill Club推介榜」佔盡優勢？AK卻直言：「ViuTV出咗《打天下》啫，但係唔代表係我哋天下嚟嘅！」

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ViuTV積極邀請星夢娛樂參與「Chill Club推介榜」，MIRROR不但不反對與對方日後合作，AK更指：「其實我哋都好想上《勁歌金曲》㗎，都係一個好唔同嘅平台，又可以嘗試下，我覺得係一個幾唔錯嘅領域嚟嘅。」經理人花姐自《勁歌金曲》助理編導出身，既然MIRROR願意到TVB亮相，他們又有否嘗試過與花姐提出挑戰《勁歌金曲》？他們笑指：「同花姐傾應該都傾唔到，呢個唔係花姐嘅能力範圍。」