駱振偉計劃出歌硬撼星夢歌手？　直言已沒留意《勁歌金曲》

ViuTV音樂節目《Chill Club》即將踏入第三季，新環節「Chill Club推介榜」未正式推出已引起網民在討論區熱烈討論。繼續擔任節目主持的駱振偉（Thor）不覺得節目硬撼TVB音樂節目，接受訪問時更指自己已經沒有留意TVB《勁歌金曲》。

網民自《Chill Club》播出以來一直與TVB同時段播放的《流行經典50年》比較，最近節目新增「Chill Club推介榜」，讓不少樂迷猜測《Chill Club》進一步挑戰《勁歌金曲》的地位。Thor不認同《Chill Club》硬撼《勁歌金曲》：「就算係《流行經典50年》，我都唔覺得係同《Chill Club》比較，始終我哋係請個歌手上嚟，佢哋就係有主題嘅。例如有一日兩邊都有林一峰，但係佢喺我哋嗰邊係唱自己嘅歌曲，個模式係有啲唔同嘅。」

Thor認同「Chill Club推介榜」能為樂迷帶來全新派台歌推介渠道，不過當進一步問到對《勁歌金曲》及「勁歌金榜」的評價時，Thor竟然表示：「之前都冇乜留意《勁歌金曲》，如果要講睇緊嘅《勁歌金曲》已經係我中學年代，但係大個咗之後就真係一路都好少睇，可能我會留意叱咤多啲囉。」即使是電視節目主持人，Thor亦坦言近年較少用電視接收樂壇資訊，主要透過電台及網上媒體吸收最新消息。

曾參加英皇新秀歌唱大賽並與英皇簽約的Thor，歌手生涯卻未得到發表單曲的機會，不過他在《Chill Club》得到台上表演機會，重拾昔日成為歌手的喜悅。他在接受訪問時更向樂迷透露：「其實我依家會試去做一首歌，依家係一個好初步嘅階段，但係我都好期待究竟有自己嘅一首歌嗰陣會係點。」新曲由Joey Tang負責製作，邀得黃丹儀及梁柏堅擔任創作班底。未知《Chill Club》樂手團隊的成果，最後能否順利打入「Chill Club推介榜」？