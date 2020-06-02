Gin Lee邀ONE PROMISE翻唱經典《製造浪漫》　粵語版邊個有份唱？

今年寶麗金唱片踏入金禧之年，往後在樂壇變化下演變成環球唱片，50年來為樂壇創作過無數金曲。Gin Lee李幸倪近日邀請師弟ONE PROMISE，翻唱自己在讀書時期十分喜愛的寶麗金經典，由Kelly陳慧琳及Ronald鄭中基合唱《製造浪漫》。不少網民都希望Ronald能現身演繹粵語版《紀念日》。

Gin Lee近日與ONE PROMISE翻唱17年前經典國語合唱歌《製造浪漫》。（影片截圖）

《製造浪漫》收錄在Kelly在1997年8月推出的國語專輯《體會》，屬於碟內第二主打歌。而《紀念日》則收錄在1996年12月推出的新曲加精選大碟《誰願放手精選17首》，不過男聲則變成組合Dry。這隊由Mark雷頌德及馮德倫於1996年組成的樂隊，出道兩年僅推出過3張專輯就宣布解散。Mark曾在2013年錄音訪問中提到當年解散，原因在於馮德倫與自己的夢想不一樣，Dry在日後發展變成一種負擔，於是二人有共識，決定在推出最後一張專輯《Dry Free》後拆夥。

鄭中基喺上年《ONE MORE TIME世界巡迴演唱會》同陳明憙合唱過《製造浪漫》，唔知佢會唔會同Gin Lee唱《紀念日》呢？（按圖放大）（資料圖片）