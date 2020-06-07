徐佳瑩線上演唱會開唱兼示愛　談昔日醫護同儕心境超催淚

徐佳瑩今晚受TMElive邀請舉辦「放聲去熱愛」線上演唱會，首度嘗試台下零觀眾的演出，她說：「演唱會對著無人的台下演出好像真的是第一次，看了很多歌手開了這樣的線上演唱會，我想我自己站在舞台上當下的感覺一定很特別，不管有沒有觀眾在台下，進入到音樂裡面我會被很多情緒和感動還有節奏及律動填滿內心，這樣的感覺相信可以透過螢幕讓大家感受的到。」

她以輕快的「Love」、「傲嬌」和「大頭仔」開場，主持人黃子佼以演唱會主題問徐佳瑩熱愛的事，她說：「跨三（30歲）之後一直在想，小時候的熱愛很容易就發現，喜歡看漫畫、唱歌，長大之後到了一個階段，反而除了熱愛的工作，還沒找到其他熱愛的事物。」打趣無法養寵物、試著養植物，在家種綠豆，卻找不到成就感。

徐佳瑩也重現歌唱比賽「我是歌手」表演的「喜歡你」，並私心融合艾怡良的「Forever Young」，不忘示愛：「好姐妹艾怡良的歌，第一次聽到覺得很像一首詩，今天終於逮到機會可以在現場唱這首歌；她比我多了一點，牡羊座不顧一切的衝勁，有些精神是自己歌曲裡沒有的。」

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她不忘獻唱大家耳熟能詳的作品，包括「身騎白馬」、「失落沙洲」、「你敢不敢」等，希望透過無遠弗屆的網路，讓大家在螢幕前一起大合唱，她認真地說：「雖然我聽不到，但是心靈可以感應的到在音樂裡面我們是手牽著手。」

受疫情影響，以線上的方式與粉絲獻美聲，演唱「尋人啟示」時，她與20位歌迷透過連線遠距離合唱，她感性表示：「無論遇到如何的低潮，只要大家還能聚在一起，我們都是幸福的。」另選唱「感恩的心」，希望像歌詞說的，不管遇到任何困難，我們還是不要服輸，透過這首歌感謝世界每位辛苦的醫護人員，入行前曾是護士的她透露：「我身邊有當時的同學，就算心裡有害怕也不能說出口，讓醫護人員們知道，他們所做的都很令人珍惜。」

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