劉德華歌迷會華仔天地派3000口罩抗疫　另附個唱取消退款安排　

即時娛樂
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近來武漢肺炎肆虐，不少藝人都出心出力，希望與大家一同抗疫。劉德華歌迷會 「華仔天地」亦都很有心，捐贈3000個口罩，支持組織香港復康聯盟（Rehabilitation Alliance Hong Kong）正在進行的「危城抗疫，一人一口罩」行動。

香港復康聯盟（Rehabilitation Alliance Hong Kong）是一個主要由不同殘疾類別殘疾人士組成及管理的殘疾人士組織。

組織表示他們獲劉德華歌迷會「華仔天地」捐贈3000個口罩，支持他們正在進行的「危城抗疫，一人一口罩」行動，香港復康聯盟更在社交平台上衷心感謝劉德華歌迷會的支持。

香港復康聯盟又表現會將籌集所得的口罩，轉贈予有需要的殘疾人士，很開心第一位的殘疾會員已成功領取口罩。同時，亦衷心感謝連日來支持這個行動的各路有心人和機構。

另外，劉德華個唱取消的詳細退款安排，也有在網上公布詳情。（資料圖片）

另外，由YF Life萬通保險呈獻 My Love Andy Lau 劉德華 World Tour．Hong Kong 2020因應新型冠狀病毒的疫情影響而取消2020年2月15至18日、20至23日及25至28日於香港體育館舉行共12場演唱會。
其演唱會退款安排亦有相關安排，並已在網上公布，詳情可參考以下圖片：

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