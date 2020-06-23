Eric Kwok憑張學友《有個人》成名　Jerald指版權商代表功勞最大

音樂人Jerald（陳哲廬）在今集《本週Jer住你》邀請謝安琪做嘉賓，在訪問中提到2016年隱退，是因為聲帶出現問題，最終接受醫生建議休養，舒緩在唱歌時的壓力。

在訪問前Jerald聯同3位音樂人Ken陳嘉業、徐繼宗及謝國維討論版權商代表（Publisher）與音樂人的關係，其中Jerald更提到拍檔Eric Kwok（郭偉亮）有賴版權商代表幫忙，才能憑張學友的《有個人》迅速走紅。

Kay接受網台《本週Jer住你》的LIVE訪問。（YouTube擷圖）

版權商負責為旗下作曲家或音樂人，當其作品被商業使用是確保收到應有的報酬。每首歌，作曲人及填詞人一般都會平均攤分歌曲的版稅收入，而版權商代表會按合約訂明的比例，各自向音樂人收取佣金。

雖然版權商代表會瓜分音樂人的收入，但他會為音樂人代為處理行政及法律上的工作，除確保作品能收到應得的版稅收入，更會代表音樂人向各大唱片公司及監製接洽。說到版權商代表的重要性，Jerald馬上想到自己親眼見證Eric Kwok成名經過：「呢個publisher好支持Eric，不斷去sell佢啲歌畀唔同嘅監製。大約在97年尾、98年頭，佢就sell到《有個人》嘅Demo畀歐丁玉監製，佢用咗呢隻歌，由這刻開始，餘下的就是歷史了。」

Jerald（右上）聯同3位音樂人Ken陳嘉業（左上）、徐繼宗（左下）及謝國維（右下）解構版權商代表（Publisher）與音樂人的關係。（YouTube擷圖）

Jerald憶起拍檔Eric Kwok靠張學友《有個人》成名，原來背後靠版權商代表幫忙向監製歐丁玉力薦。（YouTube擷圖）

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