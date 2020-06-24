Dear Jane開線上音樂會　邀阿冰合唱《銀河修理員》成最大亮點

近日推出新歌《哀的美敦書》的樂隊Dear Jane，日前應YouTube邀請舉行《YouTube Music Night 線上音樂會》，除唱出《經過一些秋與冬》、《2084》、《永遠飛行模式》等近年代表作，更首次現場演繹新歌。唱到一半，他們更邀請網台「小薯茄」成員阿冰合唱今年大熱的《銀河修理員》，亦是當晚觀眾最期待的環節。

阿冰為《銀河修理員》MV擔任女主角，因此Dear Jane在宣傳歌曲期間不時與「小薯茄」成員互動，更曾與另一位成員麗英合唱。今次他們則邀請阿冰參與演出，但導演高Ling透露：「記得嗰陣問阿冰嘅時候，我哋都覺得佢有好大機會話『吓！我唔得㗎喎！唔好啦』，於是諗定啲後備plan去說服佢，但點知佢一下就應承咗！」阿冰在演出時略顯緊張，音量較小，但Dear Jane仍覺得對方表現值得一讚。她指：「我因為呢一個live去咗上3堂唱歌班。」主音Tim不敢相信，更指對方相當窩心。不過當結他手Howie希望阿冰應樂迷要求再唱一首歌時，她卻馬上轉話題：「我噚日（前日）有睇你哋（《哀的美敦書》）嘅MV呀，不如你哋唱你哋首新歌啦。」Dear Jane亦相當識做，獻上新歌《哀的美敦書》現場演繹的第一次。

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