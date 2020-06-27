精選5首夏日必聽華語消暑作品　有首經典快歌兩年前翻唱鬧雙胞

夏天充滿陽光氣息，是與朋友到沙灘曬太陽、游泳、消遣的好時機。不過，亦有人因為天氣悶熱，整個人在室外就像置身焗爐一樣難受，因此討厭夏季。除了喝一杯涼透心的凍飲、品嘗消暑美食外，樂迷不妨在你們的歌單加入下述5首歌，透過音樂都可以感到涼意。

《火熱動感La La La》

這首1992年由郭富城、許志安、鄭秀文及梁漢文主唱的經典快歌，每逢夏日都是卡拉OK必點歌曲之一。在2018年，這首經典作同時間有兩個翻唱版本，其中組合BOP（天堂鳥）、Bingo及女歌手楊斯捷的版本，找來為原版MV排舞的Sunny Wong（黃國榮）合作，但論及MV中的夏日氣息，相信仍是蔚雨芯、陳嘉茵及男子組合ReVe的版本更突出。

《火熱動感La La La》在1992年由郭富城、許志安、鄭秀文及梁漢文合唱。（MV擷圖）

2018年有後輩向這首經典快歌致敬，卻意外鬧雙胞胎。圖為其中一個翻唱版本的班底：BOP（天堂鳥）、Bingo及楊斯捷。（資料圖片）

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《全身暑假》

這首2001年的快歌同樣是夏日最常聽到的作品，作曲的伍樂城在編曲時特別加入海浪聲，歌詞則說打工仔在機械式生活及工作中，靈魂早已飄到沙灘之中，在腦海中享受夏日氣氛。

《夏日熱辣辣》

西瓜、凍檸檬茶、楊枝甘露、珍珠奶茶……一連串消暑恩物都在這首2009年的兒歌之中。兩年前有環保團體更請到作曲的「福頭老師」重新編曲，透過改編歌詞宣揚無冷氣生活，希望大眾減少使用冷氣，為地球出一份力。

《小涼伴》

歌詞以熱、焗、悶三種夏天的負面形容，襯托香港夏日的悶熱天氣，但這首歌除了寫對溫室效應的關注外，同時亦道出一種另類的消暑方法。不需冰涼飲料，不需消暑美食，更不需躲進開著冷氣的室內環境，只需與摯愛相伴，就能馬上清爽得救。

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《Mojito》

周杰倫的新歌以古巴最著名的雞尾酒命名，這款調酒加入薄荷葉及檸檬，口感冰涼，是大眾在酒吧必點的夏日飲品。這首歌的MV亦特意到古巴拍攝，不論是跳著莎莎舞，還是坐著古董車遊車河，歌迷都可以透過視覺及聽覺感受南美洲的夏日風情。