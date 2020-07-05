無綫7年後再搞歌唱比賽培育大灣區樂壇新人　下周五公佈報名詳情

無綫（TVB）自2009年舉辦過4屆《超級巨聲》，孕育不少樂壇新血，更透過另一比賽《星夢傳奇》，發掘公司內具歌唱潛質的藝人，間接促成唱片公司星夢娛樂的成立。有報道指TVB將舉辦新歌唱比賽，再為公司尋找新歌手。

先後舉辦《超級巨聲》及《星夢傳奇》後，TVB成立唱片公司星夢娛樂，培養公司內具歌唱潛質的藝人，行政總裁為何哲圖（左六）。（資料圖片）

其實星夢過往亦有培養部分「巨聲幫」歌手，亦相繼請到華納「一哥」周柏豪及連詩雅轉投。不過，近年如許廷鏗、何雁詩等相繼離巢，而繼續留守的胡鴻鈞、吳若希、菊梓喬等則在公司安排下雙線發展，開始綜藝、電視劇等拍攝工作。雖然亦有為公司推出絕大部分電視主題曲，但在音樂發展上或礙於日益繁重的工作而放緩。有傳TVB希望再發掘更適合的歌手，決定9月將再舉辦《「聲」夢大賽》，在尋找樂壇新力軍的同時，亦為目前缺乏新面孔的電視台補位。

呢啲歌手都參加過TVB嘅歌唱比賽：（點擊大圖）

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星夢娛樂行政總裁何哲圖接受《01眾樂迷》查詢時確認消息，並指：「希望呢個節目可以打造一啲新嘅人才，樂壇係需要不斷有新人湧現，就算有冇搞比賽都好，我哋都係一樣搵緊。我哋想做嘅唔係小眾音樂，而係一啲大眾嘅，可以娛樂大家嘅歌。」他透露節目將邀請全球華人參與，培育具潛質於大灣區發展的歌手，為廣東樂壇作出貢獻，而星夢亦會從中挑選人才。相關細節及報名詳情將於下星期五公布。