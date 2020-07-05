精選5首2020上半年代表作　莫文蔚5年後再唱廣東歌最受關注

今年在疫情影響下，歌手改為透過互聯網平台宣傳新歌，在5月ViuTV更新增「Chill Club推介榜」，為電視機觀眾增加一個接收新歌資訊的渠道。2020年已經走過一半，相信樂迷最印象深刻的，就是以下5首派台歌。

《日光》

C AllStar及Supper Moment是其中兩個現今樂壇人氣最高的組合，其中前者早在2017年末休團，而後者自2018年亦沒再推出全新歌曲。《日光》雖然不是兩者之間的合作，但C AllStar成員梁釗峰找到Supper Moment主音Sunny（陳仕燊）合唱，的確讓樂迷聽出耳油。

+ 6 + 5 + 4

《零分》

JUDE一改初出道《格拉斯哥流浪》的英倫搖滾曲風，《零分》雖然是典型悲情歌的風格，卻因歌詞以分數比喻愛情深入民心，更曾被連詩雅、譚嘉儀、許靖韻等女歌手翻唱。這首上半年大熱K歌，自然榜上有名。

+ 2

《呼吸有害》

這首無線電視劇《飛虎之雷霆極戰》主題曲，除因劇集大熱而走紅，更是莫文蔚相隔10年再出個人廣東歌，因而備受樂迷關注及期待。《呼吸有害》目前已經成為四台冠軍歌，於「勁歌金榜」走勢仍穩步上揚，是目前最有機會成為五台冠軍歌的作品。

+ 5 + 4 + 3

《銀河修理員》

在充滿陰霾的一年，香港的確需要一些音樂陪伴大家。Dear Jane新歌《哀的美敦書》最近被稱為「2020最強兵歌」，與3月推出的大熱作《銀河修理員》剛好相反。這首溫暖情歌更可延伸到家人、朋友在艱難時期互相扶持，其中一句「祝你在亂流下平安」，正是最近不少樂迷用來打氣的歌詞。

+ 22 + 21 + 20

《無力感》

光看歌名就好像是一首釋放負能量的歌曲，但許廷鏗同時從絕望及希望兩個對立面構思，希望透過《無力感》的曲風陪伴聽眾力抗情緒低壓區。當然，要解決面對負面情緒及眼前難題絕非易事，「如不想失救 就合力自救」。