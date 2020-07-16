MIRROR《IGNITED》鏡頭平均分配獲好評　花姐鐘意網民先貶後褒？

MIRROR早前推出新歌《IGNITED》「Too Hot To Handle Version」，但跳舞版MV被指鏡頭分配不均，將矛頭直指身兼導演的經理人花姐。而成員之一姜濤亦曾表示，完整版影片的段落會比較平均，又認為新版本更好看。

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昨晚《IGNITED》正式版MV終於面世，新版本加插由隊長Lokman及成員Alton Rap的部分，曲風較Funky，節奏比上一個版本慢。樂迷除了可以欣賞以360度舞台拍攝的畫面，可更加清晰看到每位成員的大頭鏡頭，因此相比上一次跳舞版影片，更受粉絲歡迎。有網民直言：「終於見到MIRROR係12個人，唔係4個人，見得返Edan、Lokman、Alton、Stanley、Frankie同Tiger，呢個真係好過dance version多多聲。」

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不過部分網民就表示不明白今次MIRROR推出MV的安排，留言寫道：「呢個點睇都係official MV多啲喎，之前佢哋訪問都話THTH（Too Hot to Handle）係dance version，有乜奶油（理由）會出dance version先？我都係不解。」更有人笑言：「花姐係鍾意玩先貶後褒㗎喎，成日要等我地鬧完先攞番啲好嘢出嚟，想打我地臉咁，搵次一嚟就winwin雙贏唔好咩？係要我哋個個講哂啲難聽說話俾媒體做noise嘅！」

點擊大圖，睇下今次個版本係咪真係咁正？