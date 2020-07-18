蕭敬騰出新歌《猴籠》發起模仿挑戰　集百名小舞者合跳抖肩舞

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金曲歌王蕭敬騰（老蕭）推出新單曲《猴籠》（Dance Monkey Challenge），除了歌曲滿是洗腦記憶點，他為新歌量身打造的「抖肩舞」也在社群吸引上千粉絲跟風模仿，老蕭笑說：「大家都跳得各有特色，很開心看到各式各樣的創意，印象最深刻的應該是看到很多父母拍自己家的小朋友跳《猴籠》的畫面，看得我都融化了。」

老蕭推出新歌並在網上發起「#DanceMonkeyChallenge」，吸引上千粉絲自拍「抖肩舞」上傳至社群，蔚為風潮！日前他號召上百名小舞者一起拍攝「#猴籠 non-stop繼續跳下去」版本影片，看到這些小舞者們有些遠從中南部北上，只為了參與這次的拍攝，讓老蕭表示十分感動。現場畫面不僅壯觀也療癒，讓從上一個工作趕到現場有點疲累的老蕭也瞬間充滿電，與小朋友們玩得不亦樂乎，不時大讚現場小朋友們「超有天賦！」。

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拍攝過後，老蕭化身「孩子王」，架起現場體育場籃框跟小朋友們打籃球，並教小朋友們投籃，互動可愛。而小朋友也排排站爭相與「敬騰哥哥」合照，讓老蕭笑說：「感覺特別療癒。」老蕭親自命名影片為「猴籠 non-stop繼續跳下去」，希望這支舞能一直陪伴著大家，影片已於「蕭敬騰官方頻道」YouTube上架。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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