林俊傑蕭敬騰同門9年首度合作　網民集氣推到《Hello》出錄音室版

蕭敬騰早前參加《歌手·當打之年》（又稱《歌手2020》）總決賽，首輪邀請好友林俊傑（JJ）合唱新歌《Hello》。雖然這對世紀組合成績仍不如華晨宇及李宇春組合，但網民紛紛對天王合唱讚不絕口，如此正面反應更讓二人決定近日正式推出錄音室版本。

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《Hello》由蕭敬騰及JJ共同創作，靈感來自所有在舞台上賣力表演的歌手，蕭敬騰在《歌手·當打之年》總決賽後表示：「Hello，這首歌，是J兄和我為了歌手決賽而創作的歌，靈感來自於所有舞台上的表演家。今晚，我們都是冠軍。這首歌，送給你們，也送給自己。」而JJ則指：「我在想……每一次的『hello』之間，我們都經歷了什麼？我們付出了多少、又經過了多少次教訓才得以再次說『hello』？今天的我，還能夠有機會站在這裡和大家說聲『hello』，我充滿感念，也很滿足。過了今天，我要帶著笑容與歡樂，大聲說『HELLO!』也會繼續期待著將來的很多很多『hello』！『Hello』，意味著我們再也不用說『再見』。」

早在官方上載比賽片段後，網民已經紛紛留言大讚兩位天王合作，甚至以「行走的CD」來形容，代表唱Live功力已達專輯水準，有網民甚至留言期待日後正式推出兩人合作的錄音室版。如今願望成真，亦有網民笑稱該段留言是「神預言」。

JJ同蕭敬騰真係Friend過打Band！（按圖放大）（Instagram圖片）