【樂壇核數師】Serrini靠復古風走入主流樂壇　新歌榮登港台冠軍

歌手要在眾多派台歌中突圍而出，其中一個方法是挑戰未曾在自己作品出現的曲風。在2020年第29周，黃妍（Cath）和Serrini都有作品登上樂壇龍虎榜冠軍寶座，而恰巧這些作品，都與他們本來的創作風格有點不同。

黃妍變身Rock妹冒起 Serrini玩復古走入主流

2018年入行的Cath一直走文青路線，歌曲主要以少女心事為主題。不過踏入2020年，她決定嘗試向暗黑系發展，新歌《牆身有裂》換上搖滾式編曲及唱法，給予樂迷耳目一新的感覺。

而歌曲以家庭關係為主題，靈感源自自己因為想符合家人期望而放棄理想，唱出不少聽眾的心聲。此曲上周已經贏得「903專業推介」冠軍，今個星期更成為「勁爆本地榜」冠軍歌，是Cath出道兩年以來成績最好的作品。

Cath在《牆身有裂》挑戰暗黑風格，是出道以來成績最好的作品。（資料圖片）

而向來古靈精怪的Serrini，初出道時以小清新曲風唱出乍聽無聊，其實暗藏含義的歌詞，包括《油尖旺金毛玲》和《趣緻的響鈴》，來到新歌《網絡安全隱患》，就開始透過作品諷刺時弊。



不過有別過往小清新或類近中世紀樂章的創作風格，Serrini今次就挑戰懷舊復古舞曲，以開心、狂喜的心態面對這種嚴肅議題。或許樂迷受到這種反差感吸引，《網絡安全隱患》比以往《Don't Text Him》、《靜謐神林》等作品傳播度明顯高很多，歌曲更在本周贏得「中文歌曲龍虎榜」冠軍，在「903專業推介」則上升至第2位，成績明顯比過往作品優勝。不過Serrini也坦言，今次之所以有《網》這首歌，完全是為了滿足爸爸，她早前受訪時說：「這首歌的感覺幾『娘』，但爸爸喜歡這種曲風，而且『娘』也可以是新潮。」

或許樂迷受到這種反差感吸引，《網絡安全隱患》比以往《Don’t Text Him》、《油尖旺金毛玲》、《靜謐神林》等作品更受歡迎。（資料圖片）

RubberBand情歌贏三台冠軍 新歌貼地成績反變差？

另外，RubberBand的《First Date》在今個星期贏得「Chill Club推介榜」冠軍，之前分別已在「903專業推介」和「中文歌曲龍虎榜」奪冠，在「勁爆本地榜」亦曾升至第5位，相比直接回應社會議題的新歌《百毒不侵》，暫時只在「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」分別佔據第3及第4位，新城方面甚至未入榜，既然兩首歌的旋律同樣以銅管樂為主，為何後者反應真的略遜一籌？相信最簡單的原因，是派台時間有關。

《First Date》今個星期贏得「Chill Club推介榜」冠軍。（《First Date》MV擷圖）

《First Date》看似是一首回味情侶初次約會的情歌，但歌曲文案其中一段寫到：「然後，想再次約會時已經變得這樣艱難；當一切回復正常，再見面時，我們都會不一樣嗎？」加上MV拍出情侶間透過視像通話製造一個與別不同的拍拖初體驗，種種跡象顯示，《First Date》實際上是以情歌方式回應社會狀況，與《百毒不侵》的出發點相近，只是程度有深淺而已。

+ 27 + 26 + 25

RubberBand近年來以不同辣度的歌曲回應社會議題，不論是8年前的《睜開眼》，還是近期《未來見》、《漫長》、《¿醒未?》等作品，即使內容比《First Date》更直接，控訴辣度更大，在樂壇依然有相當亮眼的成績。例如《睜開眼》是四台冠軍歌，《漫長》在「中文歌曲龍虎榜」贏得雙周冠軍，《未來見》更是第一首連續兩年在「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」均打入最後五強的歌曲。

從《睜開眼》到《未來見》，RubberBand透過以不同辣度的歌曲回應社會議題。（節目截圖）

其實《百毒不侵》在電台龍虎榜上榜僅3星期，而且《First Date》在本周仍在「Chill Club推介榜」，看來距離登上電視台排行榜仍需一段時間，要真正分析這首歌在樂壇表現，還需繼續觀察往後數周各大排行榜的走勢變化。

點擊大圖睇2020年第28周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：