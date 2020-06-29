【樂壇核數師】許廷鏗新歌《無力感》　轉投華納後首支四台冠軍歌

踏入第26周，意味2020年已經過了一半。對樂壇而言，最大的新聞莫過於ViuTV「Chill Club推介榜」在第22周正式推出，讓大部分歌手新作都能再次讓電視機觀眾認識，當中包括曾為星夢旗下歌手的Alfred許廷鏗。其新歌《無力感》在今個星期同時贏得「903專業推介」及「Chill Club推介榜」冠軍，令自己成為今年第一位贏得四台冠軍歌的歌手。

轉投華納後迎來生涯第二首四台冠軍歌

對上一次Alfred贏得四台冠軍歌已是星夢時代，但此曲並非在2013年的成名作《青春頌》（「勁歌金榜」僅得亞軍），而是3年後的《我的志願》（在「勁歌金榜」更是雙周冠軍）。其實早在2015年，Alfred已經有機會贏得首支四台冠軍歌，不過當《郵輪》在「勁爆本地榜」、「中文歌曲龍虎榜」及「勁歌金榜」贏得冠軍，「903專業推介」卻改為將同時間派台的另一首歌《阿樂》上榜。2017年6月，Alfred轉投華納唱片，只是在其他同公司的歌手能在TVB《勁歌金曲》宣傳時，他卻因身份問題，從此與TVB絕緣。

《無力感》同時贏得今個星期「903專業推介」及「Chill Club推介榜」冠軍，成為2020年首支四台冠軍歌。（MV擷圖）

時至今日，Alfred終於再有機會於電視機前亮相，不過今次是在ViuTV《Chill Club》獻唱。《無力感》在「Chill Club推介榜」已上榜4個星期，他在錄影當日率先透露歌曲成為冠軍歌，更直言對樂壇出現新的龍虎榜感到歡喜：「我覺得開放多啲唔同嘅平台，無論係新人或者係做咗好多年嘅朋友都可以有多啲機會將自己嘅作品介紹畀大家。」正因樂壇出現全新排行榜，這首歌才有機會出現在另一個電視台，繼而趕及在上半年結束前成為四台冠軍歌。

許廷鏗早前為《Chill Club》錄影，更有機會與偶像趙學而合唱。（梁碧玲攝）

下一首四台冠軍歌？

說到今個星期另一亮點，非莫文蔚《呼吸有害》莫屬，皆因這首TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲終於登上「勁歌金榜」。雖然歌曲在「勁歌金榜」的成績隨劇集大結局後或有影響，但目前在「903專業推介」及「勁爆本地榜」仍佔據前列位置，尚有機會爭取冠軍位置。

+ 6 + 5 + 4

只是另一首五台上榜歌《一人之境》在衝向五台冠軍歌卻遇到阻滯，這首林家謙的新作成為本周「勁歌金榜」亞軍歌，在較遲上榜的「勁爆本地榜」亦打進十大位置，但在「中文歌曲龍虎榜」卻暴跌9級，屬即將下榜的現象。看來於2020年迎來首個五台冠軍歌，難度仍是相當高。

林家謙至今5首單曲中，《一人之境》在樂壇排行榜的成績最好。（林家謙Instagram圖片）

點擊大圖睇2020年第26周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：