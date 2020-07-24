專訪│MIRROR新歌本來唔係《IGNITED》　Lokman：驚人唔識讀嗰個字

鏡，能反映出每人的獨特面貌；多塊鏡組合，則映照出人不同的面向。Mirror十二子由當初參加《全民造星》，到漸露頭角，再宣佈成軍出道，已經歷一年之多。可能有人會說他們是幸運的一群，出道短短日子，便於九展舉行演唱會；但MIRROR由出道的〈一秒間〉至今，他們於當中所付出過的，旁人未能知曉。近日MIRROR再推出新歌〈IGNITED (Too Hot To Handle Version)〉以及〈IGNITED〉，並首次十二子齊人一同前來KKBOX推介新歌。

新歌〈IGNITED〉 原來不叫「IGNITED」

MIRROR新歌〈IGNITED(Too Hot To Handle Version)〉，與以往他們的歌曲有相同特色，以輕快曲風，配合強勁音樂節拍，加上「洗腦」的歌詞，聽一次便令人記住。尤其今次新歌歌詞中「焫焫焫焫焫焫著」一句，不斷重複，即使歌曲沒有播著，腦海中亦會自行不斷loop。相信大家如果沒有聽過歌曲，看到「焫」字，應該摸不著頭腦，到底如何發音。據《廣州話標準音字彙》，「焫」的發音是「Naat3」（辣）。隊長Lokman介紹新歌時更笑言：「本身歌名應該是〈焫著〉，但礙於發現正常人不會知如何發音，所以變成現時的歌名〈IGNITED〉。」

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新歌以情愛為主題 Anson Kong笑稱：「向花姐取經」

雖然都是快歌，但卻不同於以往的MIRROR。〈一秒間〉、〈ASAP〉、〈Reflection〉等歌曲都是以追夢、堅守自我等正能量為主題的歌曲。〈IGNITED〉卻擺脫MIRROR陽光男孩的形象，為一眾樂迷展現帶點壞男生的感覺，大談兩性關係，當中歌詞如「別對我微微笑著 引爆著 然後說不約」更加使人有無盡瑕想。初次接觸男女關係為題的歌曲，問到MIRROR如何處理演繹時的情感，Anson Kong指：「自身經驗不多，較多都是在花姐身上聽回來。」但當小編追問時，Mirror各成員都說花姐只是分享對兒子和寵物的愛。縱然成軍一年，但十二位男生如大小孩般貪玩的特質，始終不變。

除「Too Hot To Handle」外 Funky版本的〈IGNITED〉

〈IGNITED(Too Hot To Handle Version)〉，故名思義會有另一個版本。MIRROR指另一版本是以Funky曲風為主導，不論節拍和編曲上，都與以往的歌曲大為不同。對於新嘗試，他們亦直言難度大增，但幸好負責監製的王雙駿在場引導，令到歌曲成功完成。至於兩個版本，他們較喜歡哪一個？Ian代表MIRROR回應，原來眾多成員討論之下，大家都偏好Funky版本，因其玩味性較重，尤其配合舞蹈時，感覺更開心一點。這個版本的〈IGNITED〉已於7月15日上架，各位樂迷可以感受另一個風格的MIRROR。

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十二子同場 「焫」著全場氣氛；姜濤：「邊度有Mirror 邊度就有火」

十二個大男孩同場，到底會是怎樣的情況？小編首次近距離接觸Mirror全團，場面和他們的新歌歌名相同，「Too hot to handle」。無論唱歌、跳舞都很認真的Mirror，就連玩遊戲都十分認真，經常出現「疊聲」的情況，有時答案和行為更十分「無厘頭」，如問到「分手會說的話」，Frankie會答：「我有咗」；「遲到的理由」，AK會說母親吊頸；Ian不服輸時，一眾成員會將他搬離場處理，場面令人捧腹大笑，十二子就如新歌〈IGNITED〉一樣，將全場氣氛焫著、引爆。

令小編留下最深印象的，是問到「有火的地方」時，姜濤二話不說便回答：「MIRROR！」，補充時十分堅定的說到「有MIRROR的地方就有火。」他這句話，除了感受到他作為MIRROR成員的認同外，更感受到他們對事業的認真。即使這班男孩指花姐時常說他們「無火」，但只要他們相信自己心中有那團火，總有一天，能將這團火蔓延到每個樂迷身上，讓大家被「焫焫焫焫焫焫著」。

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