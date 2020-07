姜濤台灣隔離14日曬爆汗性感鎖骨　MIRROR隊友邱士縉呻悶到生菇

新冠肺炎肆虐,很多演藝計劃均被推遲,當紅男團MIRROR焦點成員姜濤周四(16日)與Stanley(邱士縉)終於出發到台灣拍偶像劇,並在個人IG與粉絲道別:「See you guys after six months!」意指要半年後才能在香港再見到他。二人在抵達後亦正式開始為期14天的自我隔離,方可以進入劇組。大概是在酒店隔離的時間太難捱,除了勤於做運動保持身材,二人不時更新限時動態跟粉絲們交流。