姜濤台灣隔離14日曬爆汗性感鎖骨　MIRROR隊友邱士縉呻悶到生菇

新冠肺炎肆虐，很多演藝計劃均被推遲，當紅男團MIRROR焦點成員姜濤周四（16日）與Stanley（邱士縉）終於出發到台灣拍偶像劇，並在個人IG與粉絲道別：「See you guys after six months！」意指要半年後才能在香港再見到他。二人在抵達後亦正式開始為期14天的自我隔離，方可以進入劇組。大概是在酒店隔離的時間太難捱，除了勤於做運動保持身材，二人不時更新限時動態跟粉絲們交流。

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姜濤貼出運動後爆汗的照片，更性感地露出鎖骨；他為了消磨時間，又決心在苦中找樂子，他寫道：「隔離期間實在太無聊，我要找點事情做。」他預先跟同行的經理人阿海道歉，並貼出對方唱K的片段；二人隨即展開隔空對話，阿海亦貼出限時動態無奈寫道：「放過我啦，喺隔籬房都聽到你笑。」阿海又表示不打算反擊：「太多嘢喺佢手機！」

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Stanley的限時動態畫風就截然不同，他專注在美食方面：「隔離Day 3.5，雖然我悶到就嚟生菇，但其實喺開心嘅！我每天最關心嘅事，就係我食咩好，所以大家幫忙介紹下啦！」他周五（17日）先跟大家分享台灣政府為正在隔離的他們提供補給包，裡面有公仔麵等食物外，還有口罩等防疫用品；周六早晨他再貼出自己的早餐為嫩煎雞腿總匯套餐：「套餐還有拿鐵，蛋半熟，還有不知道是美乃滋還是蛋黃醬，特別的是裡面還有薯蓉。」他還為這個早餐評下4.5的高分，大概是吃過豐盛早餐心情大好，他又一展歌喉大唱陳奕迅的《葡萄成熟時》，似是十分寫意。