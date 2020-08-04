憑BL劇《紅色氣球》彈起　台灣「小金城武」闖樂壇做林宥嘉師弟

台灣小鮮肉陳昊森因演出BL劇《紅色氣球》嶄露頭角，被封「小金城武」，近來又以《刻在你心底的名字》獲台北電影獎新人提名肯定，2日開心慶祝24歲生日，並正式宣布加盟華研音樂，成為林宥嘉、動力火車等人的師弟。

濃眉大眼的台灣小鮮肉陳昊森因演出BL劇《紅色氣球》嶄露頭角，獲封「小金城武」：

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陳昊森回想小時候愛在浴室裡唱歌，小學時會故意壓低嗓音唱歌裝成熟，中學變聲時又愛跟朋友們比賽飆高音，到台北念書後更是常常與同學到KTV高歌：

音樂就像是我的朋友，今天我可能因為聽了台上的人唱歌，改變了心情和想法，所以小時候的我也希望未來當一個可以改變別人的人。 陳昊森

如今陳昊森賣力精進自我，許下想跟林宥嘉合作的心願，「覺得林宥嘉帶給別人一種迷幻的感覺，希望可以一起站在台上唱歌。」他今端著蛋糕許願：「希望『刻在你心底的名字』、我愛的人和愛我的人，大家都一起努力往更好的地方前進，前進的同時也都身體健康。」

他也不忘感謝媽媽一直在身邊照顧、鼓勵，「媽媽從一開始不放心我去演戲，到現在讓我可以很安心地去闖自己的事業，一直都給我很大的溫暖。現在我身邊也有很多像媽媽一樣的家人們照顧我，請媽媽放心。」

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