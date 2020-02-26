【想見你】許光漢爆人氣傳接拍BL劇攻內地　網友竟大力反對？

現年29歲的台灣男星許光漢，因為近來播出的偶像劇《想見你》大受歡迎，隨即在兩岸三地收穫了不少「許太太」。內地亦有不少製作公司找他拍戲，其中有意邀請他接拍由耽美（男男戀）小說《天官賜福》改篇而成的電視劇，不禁令人聯想他將可能成為第二位肖戰。

許光漢人氣非常高。（許光漢微博圖片）

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事實上，許光漢早在今年初已經簽了內地經理人公司，近日他在微博公開宣布將拍攝內地製作電影《你的婚禮》，而女主角則是23歲的內地女星章若楠，而該電影則是許光漢自出道以來首次擔任男主角的作品，似乎進軍內地發展已經有不錯的資源。

除了落實拍電影之外，近來亦瘋傳有一部由漫畫改篇的劇集《天官賜福》有意找他拍攝。從微博曝光的對話截圖可見，有一位自稱是騰訊娛樂的人，公開在微信朋友圈詢問許光漢經理人聯絡方式，有意找他的內地經理人洽談劇集《天官賜福》。除了有意找許光漢之外，另一男主角有意找年僅只有21歲的劉俊昊，而女主角則有意找去年憑劇集《倚天屠龍記》飾演周芷若爆紅的祝緒丹，雖然目前只是猜測階段，不過已經引來不少關注。

許光漢第一次做電影男主角。（許光漢微博圖片）

其實《天官賜福》早就傳出要拍電視劇，一開始是傳出找鹿晗出演其中一位男主角，不過就遭到對方拒演，於是製作方就將主意打在許光漢身上，但目前仍未有落實。其實當鹿晗拒演之後，不少網友均表示失望，皆因為鹿晗的俊秀臉龐與氣質十分貼切漫畫的主人翁，給人感覺特別溫柔，認為他就是男主角謝伶本人。而許光漢雖然在內地人氣高企，不過不少網友認為他的長相與氣質不附合主人翁，大家在微博留言道：「不適合古裝」﹑「古裝對顏值要求不高嗎」等，認為他比較適合現代劇。

另外，《天官賜福》是講述小神仙之間的故事，以「破爛神」謝伶與「鬼王」花城為主人公，他們齊齊合力用正義力量戰勝了邪惡勢力，最終迎來了幸福。該漫畫小說是由墨香銅臭著作，去年由肖戰﹑王一博主演的電視劇《陳情令》正正是根據其小說《魔道祖師》改編而成，該劇集拋棄了耽美元素改為兄弟情，一播出即大受歡迎，令肖戰﹑王一博成為新的「四大流量」小生之一。如今瘋傳《天官賜福》接觸許光漢，假若成功接拍他好大可能會成為肖戰第二，加入流量小生行例勢在必行。

《天官賜福》一開始是找鹿晗出演的。（鹿晗微博圖片﹑網上圖片）