百大90後男星排行出爐！從中嚴選5大台灣小鮮肉　個個靠BL劇上位

總是看膩了男女之間甜蜜的愛情戲碼嗎？如果你想嚐「鮮」，或是你本身就有滿滿的腐魂，那你絕對不能錯過台灣經典BL劇《HIStory》系列。不管是劇情的吸睛程度，或是演員的身材養眼程度，在《HIStory》中都可以說是好評度爆表！而《HIStory》系列更是捧紅了不少90後的鮮肉演員。

根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集網友討論數據、製作出的90後男星百大口碑排行榜，裏面就有不少在《History》演出的鮮肉男星，現在就讓我們一起回顧那些身兼霸氣、可愛、溫暖的鮮肉5大男角色！

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+ 6 + 5 + 4

＃賴東賢｜網路聲量：107筆

賴東賢即使跌出百大排行榜，但光是憑他的高顏值就絕對值得一題。（DailyView網路溫度計）

賴東賢在《HIStory》的My Hero中飾演的是被好兄弟掰彎的「麥英雄」，在劇中可以逐漸看到他與好兄弟古思任溫度逐漸升溫，這種百看不膩的劇情讓少男少女心超癢，在第一集中就有超養眼畫面，來餵飽觀眾的胃呢。

賴東賢年初被爆與歌手劉艾立牽手。（DailyView網路溫度計）

不說你可不知道，這位高顏值又迷倒不少腐女心的90後鮮肉可是台大畢業的高材生，在演出《飛魚高校生》的時候，他靠着高顏值、超壯身材，就替他擄獲了不少女粉絲的心，而賴東賢私底下也是個超級陽光又愛旅行的鮮肉呢！

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+ 7 + 6 + 5

＃張行｜網路聲量：253筆

排第92位的張行力壓台灣爆紅小鮮肉晨翔。（DailyView網路溫度計）

大叔控是妳？那你絕對不可以錯過這部《HIStory是非》，這部男男師生戀播出後廣受大家好評，其中男主角張行不管戲中戲外都是超級可愛的奶油男子，在劇中與老師的親密互動，讓一大票女紛絲超激動。

張行於3月18號與慢慢說樂團合作MV引起話題。（DailyView網路溫度計）

張行因為演出這部BL劇，人氣上升，戲外的張行充滿着濃濃的書卷氣息，擁有超級可愛的奶油臉被稱為最可愛的90後男演員也不為過！不多說了，趕緊把他的Instagram翻個10遍再說。

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+ 5 + 4 + 3

＃李家慶｜網路聲量：699筆

台灣小鮮肉李家慶位居第67位。（DailyView網路溫度計）

喜歡霸氣又溫暖的鮮肉嗎？那這部《HIStory着魔》會很對你的胃口。李家慶在戲中飾演的是一個超霸氣又超暖的貼心男友，在第一集就激情滿點，這幕在帳篷中激吻的畫面，真的讓大批粉絲拍桌大叫受不了！看着兩個鮮肉在帳篷中翻滾，其實還蠻享受的呢。

台灣小鮮肉李家慶網路聲量趨勢。（DailyView網路溫度計）

出身模特兒的李家慶，傲人的身高配上濃眉感覺下一秒就會被他的眼睛給電爆，自己也曾經透露不管戲中戲外對情人都有一股佔有慾，性格也很霸氣，看不到他私底下霸氣的一面沒關係，就讓這部劇陪你活在他霸氣的懷抱裏。

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+ 10 + 9 + 8

＃徐鈞浩｜網路聲量：1,100筆

位居第55位的徐鈞浩獲得59%的正面評價。（DailyView網路溫度計）

你還是覺得上面的BL劇情滿足不了你的胃口嗎，趕快看過來！最近在台灣熱播的《HIstory圈套》徐鈞浩在裏面飾演的是正義感十足的刑警，在劇中與黑道老大發展愛戀的故事，究竟徐鈞浩會怎麼落入愛情的圈套呢？就讓你們自己慢慢看下去囉。

徐鈞浩靠BL劇《HIStory圈套》成功彈起。（DailyView網路溫度計）

徐鈞浩在劇中霸氣顯露出刑警的正義感，而私底下的他呢，充滿着可愛的書卷氣息，與在劇中的他截然不同，超級可愛的臉真的讓人忍不住想要捏一下。

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+ 4 + 3 + 2

＃宋柏緯｜網路聲量：1,105筆

排第54位的宋柏緯聲勢與徐鈞浩不相上下。（DailyView網路溫度計）

在排行榜中，宋柏緯可說是演出BL劇的90後男星當中最為火紅的一位。在《HIStory離我遠一點》飾演的是一位與同父異母的弟弟產生情愫的資優生，這種鮮少的劇情也是超對觀眾的胃口，在劇中與弟弟的親密鏡頭更讓大家受不了。不愧是被稱為「小朱孝天」的90後男星。

宋柏緯有份參演2019年版的《愛情白皮書》。（DailyView網路溫度計）

不管戲裏戲外都充滿魅力的宋柏緯，真的是一位值得好好關注的90後男星，私底下的他也是帥度爆表，讓少女們癡迷一片啊！

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+ 6 + 5 + 4

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