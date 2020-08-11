周興哲演唱會獲主播女友撐　穩交兩年未認好事近：事業還要努力！

台灣歌手周興哲（Eric）上周末完成2場「你，好不好巡迴演唱會DELUXE」，昨晚在慶功宴透露最怕空中鋼琴橋段：「只要多想一些就很恐怖，在上面很想趕快下來。」至於嘉賓Ella的即興加碼，他倒是樂在其中， 表示：「大家說我跳舞進步了，但我跳舞比較有喜感，我媽也這樣說。」

周興哲為這次演出安排了許多彩蛋，然而脫衣騷肌的部分因燈光昏暗，許多粉絲哀怨無法大飽眼福，他解釋燈光是導演的安排，自己覺得充滿藝術感，希望以自身經驗鼓勵大家：「我很努力把身材練到滿意的狀態，有自信最重要！」並預告9月高雄站會保留該橋段，歌單則會再做調整。

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女友趙岱新連2日在台下當最強鐵粉，透露他開場嗌「Let's go」時最型，被虧全場只喜歡1個橋段？周興哲急喊：「很多橋段她都喜歡啦！」彼此交往2年多，碰巧近來演藝圈喜事頻傳，他說目前還沒規劃到婚事：「事業還要大大地努力衝一大波，才可能會考慮慢慢定下來，希望演唱會1年巡演50場。」接著還將跨界拍攝愛情電影，他說：「有很多東西都想嘗試、突破。」

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