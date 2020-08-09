周興哲台北小巨蛋演唱會　台上除衫騷肌主播女友睇到心心眼

台灣歌手周興哲（Eric）昨晚（8號）舉辦《你，好不好 巡迴演唱會 DELUXE》，成為台灣新冠肺炎（COVID19）疫情解封後第一場萬人演唱會，二度攻蛋演出，舞台、曲目、舞蹈、服裝全面升級，才唱第二首〈That‘s All〉便撕衣裸上身，短短三十秒放送鮮肉，性感指數破表！

周興哲一開場穿著軍裝式西裝以鋼琴彈奏蕭邦夜曲第二號，而後一句「Let's go」，電子EDM、雷射狂掃，將小巨蛋搖身變狂歡派對，他帶著8名舞群唱跳〈Nobody But Me〉、〈That's All〉，顛覆過往情歌王子模樣，展現狂野性感一面，更是直接撕衣露肌，跳完他不忘問粉絲：「我剛脫衣服怎麼樣？還OK齁？no more，我已經好幾個禮拜吃雞肉，然後我抓到一個重點，健康最重要，不用練什麼六塊肌，保持健康身體就好。」

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成為解封後首場萬人演唱會，周興哲興奮直呼：「我們今天是全世界第一場萬人演唱會，crazy！你們也是全世界第一個觀眾，好久沒看到大家，太美了，好感動！」台上不忘提醒粉絲口罩要戴好、保持社交距離。除了經典歌曲，他還準備九首新歌，並向偶像王力宏致敬，演唱他學生時代就很愛的歌曲〈落葉歸根〉，而在「VVVVIP席」環節中，周興哲對著台上選出幸運粉絲唱蔡旻佑的〈我可以〉，羨煞全場粉絲。

為了能與粉絲零距離，周興哲請團隊幫他打造環場步道和跨蛋鐵橋，讓他更能邊唱邊與粉絲打招呼，更搭起「飛天鋼琴」自彈自唱新歌〈受夠〉、〈永不失聯的愛〉、〈如果雨之後〉橫越小巨蛋，在著陸後緊接唱起他生涯第一支破億金曲〈以後別做朋友〉，讓粉絲聽得如癡如醉。他打趣：「去年小巨蛋是母親節，今年變成父親節。」除了家人、好友都出席，女友趙岱新也於包廂支持，演唱會明天還有一場，兩場票房收入4600萬（台幣）。

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