愷樂舊愛K. Swo挾40吋胸肌改名再出道　《太熱了》掀IG暴肌旋風

台灣Hip Hop歌手K. Swo不只擁有40吋大胸肌，冰塊肌、人魚線樣樣齊備，近來以《太熱了》作品Teaser在IG颳起「暴肌旋風」，尤其胸膛紋身刻意打格仔，令人好奇。其實他是歌壇「回鍋肉」，和毛加恩、高以翔是知己，也是愷樂的舊愛Ken，如今愷樂捲入豬揚戀風暴被迫神隱，他則披戰袍再次上陣，情史勢必成為話題。

台中出生、美國長大的K. Swo在大學畢業後回台，鼓起勇氣參加選秀比賽實踐歌唱夢，14年前以本名許晉豪出道。無奈音樂之路跌跌撞撞，他近年從事貿易和投資工作，雖然鮮少在螢光幕前露面，但從未停止創作，近期跟好友劉偉德、DJ Dennis、藍鈞天傾偈時紛紛抱怨天氣太熱，當下靈感迸發完成《太熱了》一曲。

現在他以K. Swo的身分推出新歌，透露「Swo」為單字Swollen的短寫，有腫起來、漲大之意，在大學成為暱稱至今，結合英文名字Ken成為新藝名。而他外型酷帥、身材壯碩，容易讓人留下玩世不恭印象，事實上他不煙不酒、愛護動物，是食素的健身狂人，與愷樂交往5年數度分合，直至2年前才真正斷清關係。

愷樂與K. Swo 5年間數度分合：

+ 9 + 8 + 7

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