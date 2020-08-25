吳克群初出道曾窮到僅剩$6.5　曾豪言5年內超越周杰倫卻成心魔

台灣歌手吳克群日前上炎亞綸、唐綺陽和吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》宣傳新碟，他回顧剛出道時的辛酸，曾窮到身上僅餘25蚊台幣（約港幣6.5元）過聖誕；他走紅後，曾放話「5年內要超越周杰倫」，卻也成了他的心魔。直到後來他想通，超越過去的自己才是最重要的。

吳克群國中就立志做歌手，但出完第一隻碟就同公司解約，之後長達2年冇Job，惟有打工扮公仔賺生活費。節目上他回憶起當年聖誕節，有朋友約他出門，但身上只剩下25蚊台幣，他暗忖：「假如坐公車去，我就沒辦法回來」，所以還是推掉邀約，當晚買了士多啤梨麵包、養樂多過節。他表示，這過程都不覺得慘，直到回家路上遇到福音團發糖果的小妹妹，他被分了顆酸梅糖，才苦笑「怎麼那麼慘，外面甜甜的，但裡面都是酸的」。

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後來吳克群終於走紅，當年他一句「5年內要超越周杰倫」曾引起熱議。回首過往，他說「在2000年一代的所有男歌手，我相信百分之九十九都想，只是我敢講出來，而且我努力在做」，但他也曾因此陷在這個思維裡，成為了心魔。後來他發現「世界不只如此」，認為創作的過程能夠經歷到「起雞皮」的感動時刻才是重要的，不必只拘泥於和誰比較。

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