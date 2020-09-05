金曲獎2020︱9m88只恨攞一個獎？　視高爾宣為最大勁敵：他那麼好

第27屆台灣國際女性影展找來本屆金曲準新人歌手9m88擔任影展大使，她提到公布入圍金曲當下正在練團，撇見朋友傳訊息「恭喜」，才讓她稍微放了心，後來才知道憑藉著專輯《平庸之上》入圍3項最佳新人、最佳年度歌曲及最佳單曲製作人讓她喜極而泣。

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9m88被問及最想獲得的獎項時，直說：「當然是最想得到新人獎，因為新人獎只有一次的機會。」隨後被問及最大的對手是誰，她立刻表示：「一定是高爾宣啊，他那麼好，但是其實我必須說，我其實也很喜歡其他入圍者的作品。」而最驚喜的是入圍年度歌曲，「這個獎代表的是年度精神，像是林生祥《遠行》、 阿爆《Thank You 感謝》都很有代表性，所以我覺很榮幸。」

9m88唱而優還演，近來也跨足電影圈，前陣子參與演出知名編劇徐譽庭的新片《我沒有談的那場戀愛》，首次演戲，她表示：「電影跟音樂表演很不一樣，演戲要非常誠實，非常挑戰，但我也喜歡這個挑戰。」雖然暫時無法透露是什麼角色，但她表示跟自己個性很像，能和徐譽庭合作很愉快。

第27屆台灣國際女性影展找來本屆金曲準新人歌手9m88擔任影展大使，9m88唱而優還演，近來也跨足電影圈，前陣子參與演出知名編劇徐譽庭的新片「我沒有談的那場戀愛」，首登大銀幕（FB@wmwff）

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