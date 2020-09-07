陳零九開騷前再次患感冒堅持站台　孫盛希邱鋒澤任嘉賓撐場

陳零九《天生玩家》5日於Legacy Max登場，沒想到前幾天他卻開始出現感冒症狀，他憶起2年前演唱會也是當天感冒，幸好吃藥後稍微好轉，不致於影響演出；演唱會受疫情影響從5月延至9月，他坦言滿開心的，更直喊「是疫情救了我」。

他透露5月決定開唱後，突然滿檔的工作，加上密集主持工作，其實心情並沒有準備好，延期的4個月內，他把握時間慢慢將自己調適成歌手模式，讓喉嚨肌肉記憶要唱比較多歌的狀態。

他一開場以《還有我在》，開啟整晚27首經典歌曲串燒，並邀來好友孫盛希與「九澤CP」的邱鋒澤擔任嘉賓，而「五堅情」的夥伴也全員到齊支持。

《天生玩家》演唱會將曲目分成電玩、玩音樂、玩的初心和玩角色4塊主題，這也代表著陳零九的人生哲學「做自己，玩的開心就對了！」，而他是「五堅情」中今年完售個唱的第4人，他笑讚「每一場都非常精采，也感謝夥伴們大力相挺」，並表示：「Legacy Max只是一個開端，已經準備好要前進小巨蛋，場地真的很難敲，但已經申請了。」期待與「五堅情」的夥伴一起走向更大的舞台。

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