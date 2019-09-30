【多圖】《狼人殺》BL男神陳零九　曾有逾10次一夜情經歷

無綫綜藝節目《娛樂大家》的《狼人宮廷版》，其實是參考台灣《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，比起無綫製作當然是贏足九條街，更捧紅了多位遊戲中的嘉賓，尤其是兩位高端玩家陳零九及邱鋒澤，創作出《天黑請閉眼》及《天亮請睜眼》兩首以狼人殺遊戲為藍本的歌曲，由於二人頗多BL式互動，被網民封為最合襯CP，其實陳零九過往有超過10次一夜情的經歷，現時有一位正印女友呼呼，所以網民不要胡思亂想。

陳零九和邱鋒澤根據《狼人殺》創作的《天亮請睜眼》，還有梁以辰客串MV。（Youtube影片截圖）

由小豬羅志祥及愷樂主持的《凹嗚狼人殺》，除了口碑收視爆燈，更跑出了多位「高玩」，有顏值邏輯兼備的美女梁以辰，狼扮好人出神入化的小賴，最引人注目的是陳零九及邱鋒澤，二人外形固然搶鏡，更重要是BL式互動，尤其是邱鋒澤總是愛跟零九開玩笑，又有不少調戲對方的小動作，在緊張刺激的《狼人殺》遊戲中，製造出不少笑料，更被網民視為最佳CP。

陳零九和邱鋒澤被封為《狼人殺》CP。（陳零九IG圖片）

陳零九高清型英帥相片：

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陳零九和女友呼呼，外形相當合襯。（呼呼IG圖片）

陳零九女友呼呼高清靚相：

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其實這對狼人殺BL偶像，早已各有女友，陳零九曾在訪問中自爆有過年少輕狂的歲月，每次到夜店都會有女性主動埋身，更有超過10次的一夜情經驗，現在人大了，也變得修心養性，有一位32E的直播主女友呼呼(林芷瑩)，而呼呼更曾以零九室友的身分參加拍攝《凹嗚狼人殺》，而且呼呼亦不時在Instagram展示跟零九合照，甜蜜放閃。至於來自新加坡的邱鋒澤，其家族經營白咖啡生意，身家逾億，曾跟女星吳心緹傳出緋聞，而吳心緹在《天黑請閉眼》MV也有份客串演出，可知二人交情匪淺。既然陳零九跟邱鋒澤各有另一半，二人的BL關係，純粹是得啖笑。

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