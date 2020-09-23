衛蘭預告將演唱多首side tracks　以天籟歌聲治癒香港人心靈

雖然2020年至今已過了四份之三，但在大家腦海中的卻只有艱辛、難過和悲傷。音樂串流平台JOOX將與衛蘭（Janice）合作於下周二（29日）晚上舉行《JOOX Staycation Live衛蘭線上音樂會》，希望能透過Janice的天籟歌聲，可以在這個非常時期治癒香港人的心靈。

衛蘭希望透過天籟歌聲，在這個非常時期治癒香港人的心靈。（資料圖片）

這次的音樂會特別選址在一間書店舉行，Janice當晚將會透過獻唱多首窩心作品來分享自己對最近的想法，並透過傳遞「You are not alone」（你並不只有自己一人）的訊息，為香港人發放正能量。

Janice將在今次的音樂會中選唱一些以往較少機會在現場演繹的作品，另外屆時Janice亦會實時互動與樂迷交流，喜歡side tracks的歌迷記得到時要收看這個音樂會！

衛蘭（Janice）於下周二（29日）晚上舉行《JOOX Staycation Live衛蘭線上音樂會》，預計會演唱多首side tracks。

另外，10月和11月的《JOOX Staycation Live》將會有其他人氣華納唱片旗下的歌手接力，積極籌備下一張概念大碟的許廷鏗（Alfred）以及本地人氣樂隊Dear Jane即將陸續登場。而Super Girls 的Cheronna（吳嘉熙）早前夥拍余香凝（Jennifer）透過JOOX Originals企劃創作及演繹《天地分裂》，亦即將在10月6日於JOOX舉行線上音樂會。