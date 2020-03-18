衛蘭唱太多「K歌」唔想再唱《大哥》：呢個世界唔係只有慘情歌！

衛蘭（Janice）今日（18日）到商台宣傳新歌《低半度》，她透露歌詞主要帶出放慢腳步、用輕鬆心態過生活的意思，希望能同時透過這首歌把正能量帶給每位抗疫中的香港人：「我聽呢首歌嘅時候覺得放低哂所有煩惱，所以希望大家聽到呢首歌嘅時候都可以感受到。」

衛蘭希望透過歌曲把正能量帶給每位樂迷。（葉志明攝）

Janice近年推出的歌曲都有別於過往曲風，轉走節奏輕快的爵士樂風。但有樂迷擔心爵士樂在香港樂壇較為小眾，Janice的音樂可能未必能成為hit歌，她坦言自己很樂意繼續探索新音樂：「我好想話畀大家知，呢個世界有好多種唔同類型嘅音樂，唔係淨係得慘情歌，大家可能唔係好識欣賞。」

Janice當年將《大哥》、《心亂如麻》、《離家出走》等歌曲唱到街知巷聞，她的歌曲亦因此成為不少香港人心中的「K歌」，但卻因為這樣令Janice決意想改變音樂風格：「我覺得好好聽呀，當然我覺得K歌有佢好嘅位，但我唱得太多喇，我想探索更多唔同類型嘅嘢，咁作為一個歌手先至有成長。」Janice坦言，雖然自己有很多備受樂迷喜愛的代表作，不過亦難免有唱厭的時候：「其實好多歌我都唔想再唱，例如《大哥》嗰啲......但我做show嘅時候成日都提醒自己，可能有好多觀眾係未有機會聽過我唱嗰啲歌嘅live，所以每一次都會俾出最好嘅嘢。」

衛蘭坦言想成為一個有成長的歌手。（葉志明攝）

衛蘭於18歲與黎明創立的A Music簽約，之後火速被力捧並推出多首人氣歌曲，直到2015年約滿離開並加盟華納唱片。有人說：「與A Music時期的衛蘭相比，華納時期的衛蘭才是真正的Janice。」她笑言：「我好感恩A Music同Leon（黎明）幫咗我好多，但係而家係會有多啲機會展示自己嘅嘢出嚟。（有冇諗過將舊歌以全新嘅演繹方法再推出？）暫時未有呢個諗法，對於我嚟講，而家最重要嘅係探索新音樂。」

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