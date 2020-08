盧凱彤逝世兩周年　魏如萱創作《彼個所在》以4種語言表達思念

台灣創作歌手魏如萱(娃娃)憑專輯《藏著並不等於遺忘》,在「第31屆金曲獎」獲「最佳國語女歌手」、「年度專輯獎」等6項提名。其中《彼個所在》包含台語、廣東話、普通話及英文4種語言,娃娃創作此曲,其實是藉此悼念兩年前離世的盧凱彤(Ellen)。

《彼個所在》收錄在娃娃專輯《藏著並不等於遺忘》。(魏如萱Instagram圖片)

娃娃與Ellen十分友好,兩年前她得知好友離世後十分難過,其後又相繼面對父親及愛貓Gaga的離開,促使她創作《彼個所在》,宣洩想念的心情,並表達對Ellen、父親及Gaga的思念。

她在Instagram分享創作期間的夢境時更指:「我還夢見了mui(盧凱彤),天氣非常好,陽光很舒適,我們坐在一台巴士上,我坐前面,他坐後面,中間隔了幾個位子,也有其他朋友仔,他看著窗外說了很好笑的話,我們一直笑,我回頭看著她,笑得很開心,我從沒看過的那種笑臉。」

歌名《彼個所在》其實是台語,意思是「那個地方」,配合英文名《Heaven》,寓意深愛的人離世後到達的天堂。歌曲由娃娃親自作曲、填詞,歌詞(有廣東話,如:「我會記住嗰個 開心的你」),雖然包含4種語言,但大意仍離不開「好想你」三字。她曾在接受傳媒訪問時坦言自己無法忘記Ellen、父親及Gaga的離開,希望透過這首歌,紀錄當時非常想念他們的感受。

MV以喪禮為主題,情節感人:

《彼個所在》歌詞:

三更半暝 又擱睏袂去(三更半夜 又睡不著覺)

最近的日子毋是很歡喜(最近的日子不是很高興)

想打電話俾你

撒嬌幾句

目眶紅紅 嘸想要講話(眼眶紅紅 不想要說話)

惦惦坐佇遐 敢若無魂有體(靜靜坐在這 好像魂不守舍)

I think you know everything

對不對

我的哀愁還下著雨

潮濕的大霧何時散去

答答滴答答

答答滴答滴

你今嘛住的彼個所在 咁有習慣(你現在住在那個地方 習不習慣)

係唔係想去邊 就去邊

要照顧好自己

I miss you so much

很想很想你

賣擱操煩賣擱毋甘 就做你去(不用掛心不用不捨 你就放心去吧)

我會記住嗰個 開心的你

會照顧好自己

I love you so much

很想很想你

有一天 再見