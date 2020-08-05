盧凱彤逝世兩周年　魏如萱創作《彼個所在》以4種語言表達思念

台灣創作歌手魏如萱（娃娃）憑專輯《藏著並不等於遺忘》，在「第31屆金曲獎」獲「最佳國語女歌手」、「年度專輯獎」等6項提名。其中《彼個所在》包含台語、廣東話、普通話及英文4種語言，娃娃創作此曲，其實是藉此悼念兩年前離世的盧凱彤（Ellen）。

《彼個所在》收錄在娃娃專輯《藏著並不等於遺忘》。（魏如萱Instagram圖片）

娃娃與Ellen十分友好，兩年前她得知好友離世後十分難過，其後又相繼面對父親及愛貓Gaga的離開，促使她創作《彼個所在》，宣洩想念的心情，並表達對Ellen、父親及Gaga的思念。

她在Instagram分享創作期間的夢境時更指：「我還夢見了mui（盧凱彤），天氣非常好，陽光很舒適，我們坐在一台巴士上，我坐前面，他坐後面，中間隔了幾個位子，也有其他朋友仔，他看著窗外說了很好笑的話，我們一直笑，我回頭看著她，笑得很開心，我從沒看過的那種笑臉。」

+ 3 + 2

歌名《彼個所在》其實是台語，意思是「那個地方」，配合英文名《Heaven》，寓意深愛的人離世後到達的天堂。歌曲由娃娃親自作曲、填詞，歌詞（有廣東話，如：「我會記住嗰個 開心的你」），雖然包含4種語言，但大意仍離不開「好想你」三字。她曾在接受傳媒訪問時坦言自己無法忘記Ellen、父親及Gaga的離開，希望透過這首歌，紀錄當時非常想念他們的感受。

MV以喪禮為主題，情節感人：

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《彼個所在》歌詞：

三更半暝 又擱睏袂去（三更半夜 又睡不著覺）

最近的日子毋是很歡喜（最近的日子不是很高興）

想打電話俾你

撒嬌幾句

目眶紅紅 嘸想要講話（眼眶紅紅 不想要說話）

惦惦坐佇遐 敢若無魂有體（靜靜坐在這 好像魂不守舍）

I think you know everything

對不對

我的哀愁還下著雨

潮濕的大霧何時散去

答答滴答答

答答滴答滴

你今嘛住的彼個所在 咁有習慣（你現在住在那個地方 習不習慣）

係唔係想去邊 就去邊

要照顧好自己

I miss you so much

很想很想你

賣擱操煩賣擱毋甘 就做你去（不用掛心不用不捨 你就放心去吧）

我會記住嗰個 開心的你

會照顧好自己

I love you so much

很想很想你

有一天 再見