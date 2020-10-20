盤點近20年一出道即奪商台冠軍歌新人　連謝安琪張敬軒都未試過！

MIRROR成員Jer（柳應廷）早前推出今年最後一首派台作品《風靈物語》，為「物語系列」劃上句號。而次部曲《迴光物語》在今個星期得到「903專業推介」冠軍，然而有部分網民向Jer潑冷水，直言從未聽過Jer任何作品。

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樂壇核數師︱Jer柳應廷《迴光物語》商台奪冠 網民潑冷水掀罵戰

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翻查數據，自千禧年起，目前只有8位歌手能在出道第一年，就得到「903專業推介」冠軍歌，而他們在年終都能順利贏得「叱咤樂壇生力軍」金獎，這個成就甚至連謝安琪、張敬軒、G.E.M.等天王天后級歌手都未能達成。時至今日，這幾首冠軍歌都成為大部分樂迷心目中的經典，有部分歌手更晉身成為當今樂壇天王。

林家謙出道作《下一位前度》得到「903專業推介」冠軍歌。(資料圖片)

上一位能在出道當年就奪得單周「903專業推介」冠軍的歌手，就是上年「叱咤樂壇生力軍」金獎得主林家謙。他憑《心之科學》，以作曲人身份奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」後7日，就發布出道作品《下一位前度》。此曲自上年第3周起打入「903專業推介」，上榜11個星期後，到第13周登上榜首，是繼2012年陳芳語（Kimberly）後再有新人獲得叱吒冠軍歌。

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曾在2018年參加內地選秀節目《創造101》的Kimberly，在2012年就以歌手身份出道，為偶像劇《翻糖花園》唱片尾曲《愛你》。在香港，這首作品成為其飲品代言的廣告歌，令她聲名大噪。歌曲不但在「903專業推介」獲得冠軍，更在年末贏得「專業推介、叱吒十大」第7位，她亦贏得當年「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎。雖然《愛你》MV於YouTube點擊次數已經突破一億，但往後作品在港反應卻未如理想。

Kimberly出道作《愛你》在香港大熱，最後不但在「903專業推介」獲得冠軍，更在年末頒獎禮橫掃華語歌曲獎項。（MV截圖）

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仲有邊5位歌手啱啱出道就攞叱吒冠軍歌？