樂壇核數師︱Jer柳應廷《迴光物語》商台奪冠　網民潑冷水掀罵戰

MIRROR成員Jer（柳應廷）早前推出今年最後一首派台作品《風靈物語》，為「物語系列」劃上句號。而次部曲《迴光物語》繼上周在「Chill Club推介榜」登頂後，在今個星期得到「903專業推介」冠軍，繼上年林家謙後，再有歌手初出道就奪得商台冠軍歌。然而，有網民直言從未聽過Jer的任何作品，不少樂迷紛紛留言評擊。

Jer今年推出的三首歌以死亡為題，首部曲《水刑物語》講述人臨近死亡，《迴光物語》談經歷死亡，而最新的《風靈物語》寫的是死後的世界。（Jer Instagram圖片）

叱咤千禧後僅6人出道當年即奪冠 Jer成第7人

一位歌手要在出道當年就得到「903專業推介」冠軍歌並不簡單，自千禧年起，過去就只有6位歌手能達成這個成就，包括周杰倫（《龍捲風》、《開不了口》）、側田（《我有今日》）、許廷鏗（《出走》）等，全部在樂壇上都有一定實力。今次Jer成為第7位初出道就得到商台冠軍的歌手，一再證明他具備擔任MIRROR唱歌擔當的實力。Jer隨後在社交媒體貼文，對成績感到十分意外：「細細個每年1月1號就坐係電視前面等睇呢個頒獎禮，估唔到今年自己竟然榜上有名。」消息一出，姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）等兄弟都有留言祝賀。

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然而，在Facebook專頁「King Jer娛樂台」分享喜訊後，有不少網民在貼文留言，直指「未聽過未見過，唔知乜水」、「邊位？」、「完全唔識」，更有指「香港樂壇已死」。這些留言令部分樂迷相當不滿，紛紛回覆指：「唔識仲咁大聲講出嚟？」、「成日話香港樂壇已死，依家有新人出又話唔識唔識」、「有時間嘅，不如聽下歌先至再評論」。

認《造星》年代ViuTV仍未成主流 花姐：阿Jer冇唔開心

事實上，MIRROR最近在「903專業推介」成績不俗，除單曲《IGNITED》奪冠外，成員單飛作品在榜上得到不俗成績，其中姜濤《孤獨病》本周得到季軍。MIRROR經理人花姐接受《香港01》訪問時指，自己在工作時在商台DJ梁文禮口中得知成績，直言「開心到癲」。被問到網民留言指不認識Jer時，她坦言：「雖然佢哋嚟自《全民造星》，但係嗰時ViuTV未算係主流，而MIRROR本身亦都唔係太普及，加上Jer今年都係新人，所以聽到之後都冇唔開心。就算我有留意開樂壇，我都未必知道所有新人嘅名，相信好似陳奕迅咁，天王出道嗰陣都會遇到有人唔識嘅時候。依家慢慢畀樂迷認識Jer，總有一日你哋會知道Jer係好嘢嚟！」

花姐承認MIRROR尚未稱得上主流，相信樂迷日後會知道Jer是一位實力派歌手。（資料圖片）

點擊大圖睇2020年第41周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

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「勁爆本地榜」Top10：

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「中文歌曲龍虎榜」Top10：

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「Chill Club推介榜」Top10：

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「勁歌金榜」Top10：

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