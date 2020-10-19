Chill Club︱洪嘉豪指網絡負評抵銷新人努力感無奈：呢個風氣唔好

洪嘉豪周一（19日）出席ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，率先演唱由本人作曲的未派台新歌《窮小子》，歌曲看似負面，洪嘉豪就說到其實歌曲帶證明自己的正能量。說起創作人很多時都會將個人經歷投放到歌曲中，洪嘉豪就說自己是個特例：「我奇怪啲，通常係用自己嘅情緒或者聽歌去拎靈感，自己唔開心嘅時候就好容易寫到唔開心嘅歌！或者上一隻《曲線型戀情》就係借助朋友嘅故事。（如果寫冧嘅情歌？）我都會將自己嘅經歷同填詞人分享，如果真係要寫情歌，都唔會為咗寫音樂，而特登搵個另一半㗎嘛！」

洪嘉豪（右二）周一（19日）出席ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影。（梁碧玲攝）

洪嘉豪在感情事上傾向隨緣。（梁碧玲攝）

回應阿Jer遭負評一事：網民係咪都有責任？

說起早前MIRROR的成員Jer（柳應廷）的歌曲《迴光物語》登上《903專業推介》冠軍歌，網絡紅人瓊姐為大眾推介年度新人，卻換來網民冷言冷語回覆，事件引起不少迴響及討論。同為這個時代下的新人，洪嘉豪亦感同身受：「其實唔單止係新人，即使做得非常唔錯嘅藝人朋友都同樣會聽到呢啲說話。我自己同樣係一個網民，但作為網民係咪都有責任？喺街到見到一個人都唔會隨便鬧人，點解去到網絡就可以一拳打埋去？呢樣真係唔好！我哋都好努力去做，你有興趣就睇，冇興趣都唔緊要咪略過，有時未必需要支持、亦無必要（惡評），呢個風氣唔係幾好。」

樂壇核數師︱Jer柳應廷《迴光物語》商台奪冠 網民潑冷水掀罵戰

Jer新歌有好成績，卻換來網民冷言冷語回覆，洪嘉豪坦言感同身受。（梁碧玲攝）

改變心態面對負評 「因為有啲人係特登！」

既然無法改變大環境的風氣，就唯有改變自己的心態：「唔好受呢啲影響，我唔係好理啲人點講，因為有啲人係特登（去踩低）。」網民隱藏真面目在網絡說一句容易，但透過網絡世界一傳十、十傳百，以訛傳訛就變成了所有人對這個人的觀感，洪嘉豪說：「努力咗唔一定要得到你讚賞，但一個人嘅觀感就莫名變咗100人嘅觀感，真係唯有每一次表演都做好自己！新人係難㗎，比起以前嘅年代更難，實在太多娛樂喇，唯有繼續努力。」

洪嘉豪在節目中率先演唱由自己作曲的未派台新歌《窮小子》。（梁碧玲攝）

一昧批評的風氣除了影響藝人心態，隨之而來甚至會影響本土文化的發展，近年很多人會說「樂壇已死」、「港產片已死」，在這之前大家又有沒有去先親身聽一聽、看一看？抑或只是人云亦云？