閻奕格為新歌MV跑足半日山　自言不愛與朋友訴苦　不開心就逗貓玩

閻奕格繼3年前在《我有我自己》MV中跑步被粉絲封「跑美」，新歌《Let Everything Happen》的閻奕格，又被導演安排在山上跑了整個早上，再帶去海邊曝曬一下午，她苦笑：「兩張專輯的主打歌都好像在測試我的體力，訓練我變成長跑選手。」

閻奕格新歌《Let Everything Happen》MV：

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MV許多畫面都是出動空拍機遠遠拍攝，因此閻奕格只能一個人孤獨地在東北角的山海間奔跑，頂着30幾度高溫、身穿冬裝，從上午7點一直跑到傍晚，曬到昏頭的閻奕格透露，看到許多揹着氣瓶的潛水客經過，就恨不得跟着「跳海」，圖個清涼。

閻奕格在MV中用奔跑、拳擊來釋放壓力，現實生活她的紓壓三寶則是甜點、潛水和逗貓玩。閻奕格自認不是一個很愛向朋友討拍的人，不開心的情緒多半是自己消化，貓兒子Jasper更是她的心肝寶貝，「不管發生甚麼事，回家抱抱貓兒子，心情馬上就好了。」

今年滿30歲的她，透過新歌表達以正面態度來探索生活的人生觀，也認為有負面的情緒不需要刻意壓抑，「我現在的態度就是，不論好事壞事，就放馬過來吧，尤其是2020年發生了這麼多沒法控制的事，所以更要學會let everything happen，就讓它發生吧，我都不會畏懼」。

更多閻奕格美照：

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