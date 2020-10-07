黃明志《你是豬》主題曲出齊四語粗口　自言激化爭議隨時坐監

馬來西亞創作歌手黃明志首次不搞笑，最新執導電影《你是豬》聚焦馬來西亞真實的校園暴力事件，隱含對馬來西亞政府種族政策的批判，一改以往搞笑嘲諷的風格，以嚴肅態度呈現他所關心的議題，當初他以極低的預算低調完成作品，但作品獲得國際影展注意。 而為電影創作的主題曲《Happy Family》獲得金馬獎最佳主題曲提名的肯定，讓黃明志非常開心，但他表示內心情緒很複雜：「這首歌我沒有公開過，歌詞內容極其敏感，很多人都被會被牽扯進來，如果我現在上傳歌曲到網路上，我一回馬來西亞可能又會被關起來了吧！」

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黃明志歌唱事業表現亮眼，以獨到的創作能力和唱功，三度入圍金曲獎最佳男歌手，他曾經以自導自演電影《辣死你媽2.0》在馬來西亞創下華語電影票房紀錄，但他已近7年沒有拍攝電影作品，這回他以極具爭議的片名《BABI》（中文片名《你是豬》）來呈現發生在2000年，馬來西亞南方小鎮的一個真實大規模校園暴力事件，他特別解釋了片名：「在馬來西亞，如果罵對方BABI（豬），一定會引起打架事件，而且會打個你死我活，因為是用信仰在罵人了，所以用BABI當片名，連當地媒體的報導都無法寫出片名。」

黃明志曾經以自導自演電影《辣死你媽2.0》在馬來西亞創下華語電影票房紀錄，但他已近7年沒有拍攝電影作品 （《辣死你媽2.0》官方宣傳海報）

《你是豬》是黃明志首次不在電影裡搞笑，更沒有演出的執導作品，全以素人演員演出。因議題爭議，黃明志心知肚明《你是豬》難以在馬來西亞上映，但希望這個議題能在國際上被看見及了解。一個月前，電影獲得泰國國際電影節及ARFF柏林環球國際電影節入選肯定，他創作的電影主題曲《Happy Family》也入圍金馬獎最佳主題曲，他說：「能夠入圍金馬獎，我很開心，但其實心情很複雜，這是我的『地下電影』。《你是豬》的電影主題曲，是一首由四種語言組成的髒話rap，目前歌曲還沒有公開過，歌詞內容極其敏感，很多人會被牽扯進來。」他也透露電影已經被馬來西亞教育局盯上了：「如果現在把歌曲上傳到網路，我一回國肯定又會被關起來。先讓我們想想對策吧！再次感謝金馬獎的肯定。」

黃明志除了感謝金馬獎，也特別感謝和他一起合唱這首歌的兩個饒舌團體 The Real Master Clan 和 5forty2 及電影監製卓漢文，更感謝勇於投資這部電影的資方。向來心直口快的他也透露有小小的失落：「其實這部電影我還蠻希望劇中的幾位演員能夠入圍新演員獎。因為他們都是第一次拍電影，但表現得都很出色，希望大家能注意到他們的表現，如果我個人的話，當然希望有朝一日能夠入圍最佳電影，或最佳導演等獎項，我會繼續努力拍攝的。」

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《你是豬》故事講述20年前在馬來西亞南方一件發生在校園的種族暴動事件，黃明志拍攝的目的就是想揭發這個被馬來西亞舊政府掩蓋的真相，並希望馬來西亞各種族之間能夠打破種族政策的框架，團結一心。他說：「這部電影是秘密進行拍攝的，也不會在馬來西亞上映，但希望因為金馬獎而有機會能夠在台灣讓大家看到。」電影將於11月20日於全台上映。

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