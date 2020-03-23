閻奕格30歲生日跟粉絲聚會後再陪男友：希望再跟大家度過下個10年

昨天是閻奕格30歲生日，寵粉的她兌現要和粉絲一起慶祝生日的承諾，舉辦「愛上30歲的閻奕格生日宅派對」，邀請20位粉絲一起共渡快樂的午後時光，閻奕格開心表示：「其實這是我出道以來第一次有跟粉絲這麼貼近的慶生活動，今天（21/3）到場的粉絲們很多都是從十年前就開始支持我到現在，希望能夠再和大家一起度過下一個十年。」

閻奕格生日也展現「上得廳堂，下得廚房」的一面，除了與粉絲一同飆舞玩Just Dance，展現動感的一面，粉絲的表現也驚呆閻奕格，她笑稱「真的很少看到他們這麼活潑的一面」。也與粉絲一起包水餃，儘管上次包水餃已經是近20年前的事情，她仍是包出賣相極佳的水餃，而她更貼心替大家下水餃，粉絲吃了大讚：「這是吃過最好吃的水餃！」

在活動的尾聲，閻奕格也許下30歲的生日願望：「現在肺炎的疫情在全球真的越來越嚴重，真的很希望能快快度過這個難關，大家一定都要平安健康，這非常重要。」也盼希望今年能夠推出完整的專輯。

被問及男友送了什麼生日禮物，閻奕格害羞透露：「他在禮物盒裡放了一瓶乳液，說最近天氣忽冷忽熱要我記得保養，但仔細一看才發現乳液下面還放著一盒項鍊。」男友可愛的小巧思也讓閻奕格非常感動，而昨天和粉絲相聚的活動結束後，她將和男友一起共度晚餐。新EP《少了一件牛仔褲》已發行。

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