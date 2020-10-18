金剛叫女友做「有人」仍愛意滿瀉　前度卻嫌過份大男人分手?

現年39歲的台灣藝人金剛，於今年4月與梁云菲（Nana）結束一年情後，火速於8月高調宣布與小嫻（黃瑜嫻）拍拖，幸福兩個字幾乎每日刻在他的臉上，亦經常大方在社交網站大曬甜蜜。昨日（17日）金剛在Instagram分享一張手拿海浪拼圖的照片，並標記小嫻寫道：「我好喜歡好喜歡，有人用了8小時一次幫我拼好，好感動，辛苦了。」

金剛和小嫻於8月認愛。（Instagram：@hsien_0309）

雖然金剛稱呼女友做「有人」看似很冷漠，但卻開心表示「好喜歡好感動」，更加突顯這位硬漢子對女友的濃厚愛意，小嫻亦在底下留言甜蜜回應他：「謝謝你讓我有拼圖拼。」小嫻日前接受台灣傳媒訪問時透露，正值熱戀期的兩人已經展開同居生活，兩人最長時間只沒見5個小時，更表示戀愛後多了人陪伴，例如考潛水和帆船牌都是兩人同行，亦透露已經見過家長，但沒有否認閃婚的可能性。

金剛在分享一張手拿海浪拼圖的照片，並標記小嫻，貼上多個心心符號。（Instagram：@aloha6969）

事實上，金剛的前度梁云菲曾經講過，覺得金剛太過大男人，更直言自己像是對方的寵物，但如今金剛與小嫻戀愛後卻變得溫柔體貼懂氹女友歡心，梁云菲亦大方送上祝福。梁云菲回復單身後，半年來生活過得多姿多彩，而形象亦來個180度大轉變，將多年的長黑髮剪掉，換成金色短髮後煥然一新。有報道指梁云菲剪短髮後異性緣變得更加好，最近更遇到不錯的男性朋友，現時正試着慢慢相處。

梁云菲以前留着一頭黑色長髮。（Instagram：@aloha6969）

梁云菲換成金色短髮後煥然一新。（Instagram：@nanaliangbadgal）

有網民發現，視潛水為一大樂趣的金剛，擇偶方面亦希望對方能和自己一樣愛玩水，所以似乎特別鍾情於喜歡水上運動的女生，無論是小嫻、梁云菲還是陳蕊蕊全部都一樣經常去潛水，更與金剛拍拖後考取潛水牌照。

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