51歲珍妮花洛庇絲全裸影新碟封面！線條仍勁firm無負「籮霸」之名

51歲動感天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）縱橫樂壇超過30年，歌聲、身材依然保持完美，她每年出席各大派對、頒獎典禮時皆不吝惜嶄露性感好身材，新單曲《In The Morning》更直接全裸入鏡，只見已經超過半百的她頂著金色濕髮，眼神撫媚望向鏡頭，全身上下一絲不掛，讓網友驚呼「這是50歲的身材？」

珍妮花洛庇絲6年冇出新歌，勢估唔到佢毫無預警宣布發行新單曲之餘仲要全裸上陣。小麥健康膚色、勁firm的線條極盡誘惑，無負「籮霸」之名，按圖即睇：

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珍妮花洛庇絲育有2個小朋友，又與未婚夫A-Rod感情穩定，近年多半將時間留給家人，已有6年沒發行任何音樂作品，這2年也僅推出一部電影《豔舞大盜 Hustlers》。原本樂迷以為新冠肺炎肆虐，籮霸今年應該出碟無望，沒想到她卻無預警宣布發行新單曲，拍攝單曲封面時，更不藏私全裸亮相，無論是肌肉線條、招牌翹臀都維持在顛峰狀態，許多網友紛紛朝聖留言「如果這照片無法打破網路點閱紀錄，就真的無人可超越」。

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