日本寫真女星小田飛鳥《焦燥》譜禁忌父女戀　首度挑戰全裸演出

由「粉紅大賞劇本獎」得主高原秀和執導的日本電影《焦燥》，找來現年30歲日本寫真女星「性感番長」小田飛鳥及63歲的韓籍日裔男星隆大介，譜出一段禁忌父女戀，而小田飛鳥今次在電影還首次挑戰大銀幕全裸演出，電影未上映先轟動。

小田飛鳥在日本電影《焦燥》中有大尺度演出。（《焦燥》劇照）

現年30歲的日本寫真女星小田飛鳥出道9年，由於擁有傲人好身材而打響名堂，再加上她作風言談大膽因而被稱為「性感番長」。小田飛鳥不僅活躍於寫真界，她還涉足影視界及舞台劇，是一位非常全面的女藝人。她最近在新片《焦燥》首度挑戰全裸演出，與資深男星隆大介譜出一段禁忌忘年父女戀而成為話題。

《焦燥》由30歲日本寫真女星「性感番長」小田飛鳥及63歲的韓籍日裔男星隆大介主演。（《焦燥》劇照）

《焦燥》講述年老的資產家藤森，他在墓園遇見抱著母親骨灰的紗弓，就這樣對她一見鍾情。之後在某天晚上，藤森在公園遇到喝醉的紗弓，兩人的關係急速發展。由於紗弓從未見過生父，所以她視藤森為父親般敬愛，然而她漸漸把對「父親」的敬愛變為戀愛。

之後藤森邀請紗弓來到自己的別墅，後者發現有一副與自己容貌非常神似的少女畫像。就在這個暴風雨的晚上，兩人發生親密關係，還發現對方各自謹守的秘密。

藤森在墓園遇見抱著母親骨灰的紗弓而她一見鍾情。（《焦燥》劇照）

談到《焦燥》的最大賣點，小田飛鳥首推是最後一幕床戲，她坦然觀眾需要理解女主角對藤森的覺悟及愛慕之情：「我在拍攝時竭盡所能演出，甚至做出超出常理的行為，因此我覺得那幕是相當有看點。之後小田飛鳥還笑稱，由於自己擁有傲人好身材，還擔心隆大介難以駕馭：「它才是電影的MVP！」，難怪連導演高原秀和都盛讚「它」：「簡直大放異彩！」至於《焦燥》會否在香港上映，暫時則未有消息。

《焦燥》未知會否在香港上映。（豆瓣 圖片）