【男人胸女人Home】關寶慧拍三級片遭PS變全裸　一度患上抑鬱症

演藝出身的關寶慧，90年代開始在港產片圈發展，多年來以飾演性格潑的配角為主，到90年代尾更接連演了幾部三級片，當中在《男人胸女人Home》擔任女主角，博盡全裸演出，可惜未能為她的演藝事業有太大起色。相隔多年，關寶慧透露當年有著住泳衣，劇組靠PS將她變成全裸，她無辜成了脫星，形象太受影響，後來更患上抑鬱症。

關寶慧在90年代中後期連拍幾部三級片，圖為《大內密探之靈靈性性》。（電影截圖）

現年54歲的關寶慧跟關之琳及周海媚一樣為滿族後裔，祖先為滿清八大姓氏之一的瓜爾佳氏，可惜她的演藝路沒另外兩位般順利。從演藝學院戲劇系畢業後，關寶慧加入TVB，同時亦於影圈發展，入行多年拍過逾90部電影，但絕大部份都是配角，沒有大紅大紫，但總算長拍長有。

關寶慧透露她本來穿上泳衣拍攝這張電影海報，但後來遭PS成全裸。（網上圖片）

90年代尾，港產三級片已是「尾水」，關寶慧卻突然演起了情色電影，當中在朱偉光執導的《男人胸女人Home》中擔當起女主角，全裸上陣與鄭浩南演大膽情慾場面，雖然票房不到200萬，電影口碑亦不佳，但關寶慧一脫就引起不少回響。

重溫關寶慧在《男人胸女人Home》的大膽演出

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可是去年關寶慧受訪時透露，當年是受騙而成為脫星，事源拍攝宣傳海報時，關寶慧全程穿上泳衣，可是成品卻變成她一絲不掛僅以手掩胸，加上是三級片的關係，觀眾以為她想一脫成名，慘遭標籤成三級片女星足足20年，有指關寶慧為此患上抑鬱症。

關寶慧演女警入型入格，圖為電影《目露兇光》。（電影截圖）

更多關寶慧近照

加入演藝圈30年，關寶慧去年終於憑舞台劇《她媽的葬禮》，勇奪第28屆香港舞台劇獎的最佳女主角（喜劇/鬧劇），演技受到肯定。近年淡出影視圈的她，參演了今年初上映的《墮落花》，近期TVB播映劇集《使徒行者3》亦見其客串演出。