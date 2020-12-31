2020回顧｜歐美樂壇大事件　Gaga新專輯極矚目　BTS成最強K-pop？

時間飛快地來到2020年末，與其他年份很不一樣，今年因為受到肺炎疫情影響，很多歌手必須更改變原來就計劃好的出碟時間和巡迴演出，甚至也有歌手染疫喪命，演藝界面臨前所未有的難題。但也是今年，巨星們的創作魂爆發，大家爭相出碟，亞洲勢力也正式踏進歐美樂壇，榜單紀錄不斷改寫，同時為了因應居家隔離的生態，網上演唱會變得相當盛行。另外，歌手們的感情世界仍是大家關注的焦點。現在跟著編輯們的腳步，好好回顧這特別的2020，期盼更好的2021！

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疫情變故 音樂人接連殞落

新冠肺炎肆虐全球，也意外帶走了好幾位傑出音樂人。像是以〈I love Rock 'n' Roll〉走紅的Arrows樂團主唱Alan Merrill、寫出電影《K歌情人》（Music and Lyrics）暢銷主題曲〈Way Back Into Love〉的Adam Schlesinger、鄉村民謠傳奇歌手John Prine以及鄉村音樂史上第一位黑人歌手Charley Pride皆因染疫逝世，令樂迷一次次感到錯愕。

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除此之外，2020也是變故不斷。多位重量級巨星如美國老牌歌手Kenny Rogers、靈魂樂大師Bill Withers、搖滾樂先驅Little Richard、經典電影配樂家Ennio Morricone、傳奇樂隊Van Halen備受推崇的結他手Eddie Van Halen，以及唱紅女權歌曲〈I Am Woman〉的澳洲歌后Helen Reddy，相繼辭世。而因演出美劇《歡樂合唱團》（Glee）而廣為人知的女星Naya Rivera，更在遊湖時意外溺水身亡。如今一年終於來到尾聲，但願2021可以不要再讓人如此傷心。

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