KKBOX 2020百大華語單曲排行：G.E.M.鄧紫棋《句號》爆紅屈居亞軍

在這個以單曲為主的串流時代，使華語音樂也趨向多元發展，包括電影劇集主題曲、抖音爆紅歌曲，還有一大堆合作曲，一股又一股的熱潮帶我們走過2020年，這一年大家都在聽甚麼？

來看看KKBOX 2020華語單曲上榜的有⋯⋯（點圖放大↓↓↓）

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八三夭穩坐冠軍寶座！〈刻在我心底的名字〉強勢來襲

2020華語單曲冠軍由八三夭〈想見你想見你想見你〉奪得！年初台劇《想見你》風靡全亞洲，連帶劇集歌曲也大受歡迎，包括陳零九〈看見妳的聲音〉、YELLOW黃宣〈一天〉、孫盛希〈逃〉皆榜上有名。另外，因劇爆紅的許光漢，初試啼聲的單曲〈別再想見我〉也在兩個月內迅速打入Top 100，魅力十足！

不但台劇大放異彩，2020年台灣電影也百花齊放，《刻在你心底的名字》、《你的情歌》、《孤味》等在台灣票房亮眼，電影主題曲也登上華語單曲，尤其〈刻在我心底的名字〉在下半年火速竄上Top 3，還贏得金馬獎最佳原創電影歌曲，更掀起一片翻唱熱潮，包括電影男主角陳昊森、周興哲、韋禮安、徐佳瑩、魏如萱等歌手重新詮釋，五月天、蔡依林和田馥甄也在演唱會上選唱，熱度持續蔓延。

鄧紫棋奪亞軍 周興哲成男歌手之最

憑專輯《摩天動物園》獲得第31屆金曲獎評審團獎的G.E.M.鄧紫棋，不僅〈句號〉奪得亞軍，〈很久以後〉、〈透明〉、與周興哲合唱的〈別勉強〉也攻入Top 10，全碟13首歌都打入Top 100，成為女歌手之最！

楊丞琳在去年舉行入行20週年演唱會，並推出嘗試多元曲風的全新大碟《LIKE A STAR》，連同上張專輯《刪·拾 以後》的作品，在華語單曲中共拿下5個名次，是繼鄧紫棋之後入榜數最多的女歌手。而下半年推出新專輯《無人知曉》的Hebe田馥甄，則有4首上榜，表現不俗！

至於男歌手方面，則由情歌王子周興哲憑藉其專輯《小時候的我們》中多首歌曲打進首 Top 20，其中〈我很快樂〉登上第6位，專輯同名歌曲〈小時候的我們〉贏得第18位；專輯另一首歌〈受夠〉則是第20位。

抖音歌曲大受歡迎！四首歌曲打入 Top 20

在KKBOX 2020華語單曲中，不難發現時下熱門App抖⾳（Tik Tok）的影響力。任然以〈飛鳥和蟬〉攻上第4名，棉子則以〈勇氣〉成為第13名，中國網路歌手阿冗憑抖音洗腦歌曲〈你的答案〉攻上第15名，以黑馬之姿竄起！其他抖音神曲如夢然的〈少年〉、胡66〈後來遇見他〉、Uu的〈那男孩還好嗎〉、周思涵與Ayo97合唱的〈感謝你曾來過〉都進入Top 50。

合唱曲發揮效果20首進榜

為了在串流時代快速吸引大眾的視線與耳朵，合作模式無疑是最有效的方法，2020年華語單曲就有20首合唱曲入榜。包括五月天與孫燕姿合唱的〈溫柔#MaydayBlue20th〉、由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、小賴組成的「四堅情」首支單曲〈兵變〉、還有黃鴻升、柯有倫、竇智孔的友情歌〈扛得住〉都打入Top 30。

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（統計範圍： 於2019.11.01 - 2020.12.31上架之歌曲，並統計其於2019.12.01 - 2020.12.31之點播次數）

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